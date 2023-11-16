Stopere Davinson Sanchez takviyesinin ardından Galatasaray'da aldığı süreler azalan Victor Nelsson'u elinden çıkarmayı düşünüyor.

Galatasaray, Victor Nelsson'da İndirime Gitti!

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre Galatasaray’da iyice gözden düşen Nelsson’un devre arasında satılmasına karar verildi.

Haberde Nelsson’un da gitmeyi kafasına koyduğu ve yönetimin Danimarkalı oyuncu için 20 milyon euroya yakın bir bonservisi reddetmeyeceği öğrenildi.

Danimarkalı savunmacının 2,5 sene daha kontratı bulunuyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 7’si Süper Lig, 5’i Şampiyonlar Ligi elemeleri ve 3’ü de Şampiyonlar Ligi grup maçları olmak üzere toplamda 15 maça çıkan Nelsson, bu karşılaşmalarda 11 kez ilk 11’de yer aldı.

Cimbom, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan bedelsiz olarak kiraladığı Tanguy Ndombele’nin de satın alma opsiyonunu kullanmayacak.