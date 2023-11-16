Anadolu Efes, Olimpia Milano Deplasmanında!

Turkish Airlines Euroleague'in 9.haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi Olimpia Milano'ya konuk olacak.

Anadolu Efes, Olimpia Milano Deplasmanında!
Anadolu Efes, Olimpia Milano Deplasmanında!
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EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, bu akşam Olimpia Milano ile deplasmana oynayacak.

Anadolu Efes, Olimpia Milano Deplasmanında!

Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, organizasyonda 4'er galibiyet ve yenilgi yaşadı. Milano ekibi ise çıktığı maçların 2'sini kazandı, 6'sından mağlup ayrıldı.

Avrupa Kupalarında 810. Randevu

Anadolu Efes, Olimpia Milano müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 810. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 809 karşılaşmada 459 galibiyet ve 350 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Olimpia Milano Deplasmanında! - Resim : 1

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise 562. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 302 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 259 kez rakiplerine mağlup oldu.

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