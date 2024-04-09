UEFA Fenerbahçe için yeni karar verdi
UEFA Fenerbahçe taraftarı için yeni karar verdi... UEFA Fenerbahçe'ye verdiği 3 maç deplasman bileti satışından men cezasının bir maçını erteledi.
UEFA, Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye verdiği 3 maç deplasman bileti satışından men cezasının bir maçını erteledi.
UEFA Temyiz Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 2 maçlık bilet satışından men ve 80 bin avro para cezası onandı.
FENERBAHÇE NEDEN CEZA ALMIŞTI?
Sarı-lacivertlilerin bir maçlık cezasının ise 2 yıl boyunca ertelenmesi kararlaştırıldı. UEFA, Union Saint-Gilloise maçında "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemler ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçeleriyle Fenerbahçe'ye ceza vermişti.
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