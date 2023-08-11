UEFA ülke puanı sıralaması güncel! Türkiye ilk 10'a girdi

Galtasaray rakibini 3-0, Fenerbahçe 3-1, Beşiktaş 3-1, Adana Demirspor ise 5-1 'lik galibiyetler ile haftayı tamamladı.Alınan bu güzel sonuçların ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişini devam ettiriyor.UEFA ülke puanındaki son durum çoğu futbolsever tarafından merak ediliyor.

UEFA ülke puanı sıralaması güncel! Türkiye ilk 10'a girdi
UEFA ülke puanı sıralaması
Nihat Çarboğa Nihat Çarboğa

Galtasaray rakibini 3-0, Fenerbahçe 3-1, Beşiktaş 3-1, Adana Demirspor ise 5-1 'lik galibiyetler ile haftayı tamamladı.Alınan bu güzel sonuçların ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişini devam ettiriyor.UEFA ülke puanındaki son durum çoğu futbolsever tarafından merak ediliyor.

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Haftayı 4 temsicimizinde galibiyetle tamamlaması ülke puanında oldukça iyi bir noktaya gelmemizi sağladı. Bu gelişmelerin ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 1 sıra daha yükseltti.

UEFA ülke puanı sıralaması güncel! Türkiye ilk 10'a girdi - Resim : 2

UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'nin engellenemez yükselişi devam ediyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljublajana'yı 3-0'la geçen Galatasaray'ın ardından Konferans Ligi 3. ön eleme turu Beşiktaş, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla geçerken Fenerbahçe sahasında Maribor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. İlk kez katıldığı Avrupa Kupalarında boy gösteren Adana Demirspor ise Hırvat temsilcisi Osijek karşısında 5-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Avusturya temsilcisi Rapid Wien sahasında Debrecen ile golsüz berabere kaldı. Bu gelişmenin ardından Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında 1 basamak daha yükseldi. 

                                        UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 2023-2024 TABLO


1- İngiltere 88.928

2- İspanya 75.927

3- İtalya 71.569

4- Almanya 69.552

5- Hollanda 53.000

6- Fransa 51.914

7- Portekiz 47.149

8- Belçika 35.600

9- İskoçya 31.050

10- Türkiye 29.350

11- Avusturya 29.300

12- İsviçre 28.475

13- Sırbistan 27.175

14- Norveç 25.250

15- Ukrayna 25.000

# UEFA
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