UEFA ülke puanı sıralaması güncel! Türkiye ilk 10'a girdi

Galtasaray rakibini 3-0, Fenerbahçe 3-1, Beşiktaş 3-1, Adana Demirspor ise 5-1 'lik galibiyetler ile haftayı tamamladı.Alınan bu güzel sonuçların ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişini devam ettiriyor.UEFA ülke puanındaki son durum çoğu futbolsever tarafından merak ediliyor.

Haftayı 4 temsicimizinde galibiyetle tamamlaması ülke puanında oldukça iyi bir noktaya gelmemizi sağladı. Bu gelişmelerin ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 1 sıra daha yükseltti.

UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'nin engellenemez yükselişi devam ediyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljublajana'yı 3-0'la geçen Galatasaray'ın ardından Konferans Ligi 3. ön eleme turu Beşiktaş, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla geçerken Fenerbahçe sahasında Maribor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. İlk kez katıldığı Avrupa Kupalarında boy gösteren Adana Demirspor ise Hırvat temsilcisi Osijek karşısında 5-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Avusturya temsilcisi Rapid Wien sahasında Debrecen ile golsüz berabere kaldı. Bu gelişmenin ardından Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında 1 basamak daha yükseldi.

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 2023-2024 TABLO



1- İngiltere 88.928

2- İspanya 75.927

3- İtalya 71.569

4- Almanya 69.552

5- Hollanda 53.000

6- Fransa 51.914

7- Portekiz 47.149

8- Belçika 35.600

9- İskoçya 31.050

10- Türkiye 29.350

11- Avusturya 29.300

12- İsviçre 28.475

13- Sırbistan 27.175

14- Norveç 25.250

15- Ukrayna 25.000