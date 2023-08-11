UEFA ülke puanı sıralaması güncel! Türkiye ilk 10'a girdi
Galtasaray rakibini 3-0, Fenerbahçe 3-1, Beşiktaş 3-1, Adana Demirspor ise 5-1 'lik galibiyetler ile haftayı tamamladı.Alınan bu güzel sonuçların ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişini devam ettiriyor.UEFA ülke puanındaki son durum çoğu futbolsever tarafından merak ediliyor.
Galtasaray rakibini 3-0, Fenerbahçe 3-1, Beşiktaş 3-1, Adana Demirspor ise 5-1 'lik galibiyetler ile haftayı tamamladı.Alınan bu güzel sonuçların ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişini devam ettiriyor.UEFA ülke puanındaki son durum çoğu futbolsever tarafından merak ediliyor.
Haftayı 4 temsicimizinde galibiyetle tamamlaması ülke puanında oldukça iyi bir noktaya gelmemizi sağladı. Bu gelişmelerin ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 1 sıra daha yükseltti.
UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'nin engellenemez yükselişi devam ediyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljublajana'yı 3-0'la geçen Galatasaray'ın ardından Konferans Ligi 3. ön eleme turu Beşiktaş, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla geçerken Fenerbahçe sahasında Maribor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. İlk kez katıldığı Avrupa Kupalarında boy gösteren Adana Demirspor ise Hırvat temsilcisi Osijek karşısında 5-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Avusturya temsilcisi Rapid Wien sahasında Debrecen ile golsüz berabere kaldı. Bu gelişmenin ardından Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında 1 basamak daha yükseldi.
UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 2023-2024 TABLO
1- İngiltere 88.928
2- İspanya 75.927
3- İtalya 71.569
4- Almanya 69.552
5- Hollanda 53.000
6- Fransa 51.914
7- Portekiz 47.149
8- Belçika 35.600
9- İskoçya 31.050
10- Türkiye 29.350
11- Avusturya 29.300
12- İsviçre 28.475
13- Sırbistan 27.175
14- Norveç 25.250
15- Ukrayna 25.000