Beşiktaş M.United'lı stoper Eric Bailly ile anlaştı! İşte Beşiktaş'tan alacağı ücret

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'tan stoper takviyesi geldi. Son olarak Manhester United'li stoper Eric Bailly ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar bu transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ ERİC BAİLLY İLE ANLAŞMAYA VARDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Eric Bailly ile anlaşmaya vardı. Yıldız stoper, kulübü Manchester United ile sözleşmesini feshetmek için görüşecek.Ve ardından kendini siyah-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Stoper hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gözler İngiltere'ye çevrilmişti. Son olarak gündemine Eric Bailly'yi alan Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerinde büyük mesafe kat etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Eric Bailly ile 2.25 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Fildişi Sahilli futbolcu, kulübü Manchester United ile sözleşmesini feshetmek için görüşecek. Bailly'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Villareal'den Manchester United’a 36 milyon euro bedelle Transfer olan Eric Bailly özellikle yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen performansa ulaşamadı.

Oynadığı 6 sezonda 113 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 1 gollük katkı üretti. Geçen sezon Fransız temsilcisi Marsilya formasını terleten Bailly, 23 maçta sahaya çıktı.

ERİC BAİLLY KİMDİR VE NERELERDE OYNADI?

Eric Bailly, 12 Nisan 1994 yılında doğdu. Manchester United takımından kiralık olarak Marsilya takımında defans pozisyonunda görev yapan Fildişi Sahilli millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Espanyol B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Espanyol, Villarreal, Manchester United kulüplerinde oynadı.

Eric Bailly kariyeri boyunca 211 maça çıkmış 2 gol ve 2 asist yapmıştır.