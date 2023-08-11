Çaykur Rizespor'a yeni golcü! Oumar Diouf'u renklerine bağladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da bir transfer daha resmiyet kazandı. Yeşil-mavililer Senegalli forvet Oumar Diouf'u transfer ettiğini duyurdu.

Çaykur Rizespor'a yeni golcü! Oumar Diouf'u renklerine bağladı
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Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de mücadele eden ve bu sezon Trendyol Süper Lig'e yükselen Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Zorlu maraton öncesi transfer çalışmalarına da hız veren yeşil-mavililer, forvet hattına önemli bir takviye yaptı.

Çaykur Rizespor, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Oumar Diouf'u renklerine bağladığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada 20 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oumar Diouf'a takımımıza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Çaykur Rizespor # transfer # Trendyol Süper Lig
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