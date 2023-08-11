Çaykur Rizespor'a yeni golcü! Oumar Diouf'u renklerine bağladı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da bir transfer daha resmiyet kazandı. Yeşil-mavililer Senegalli forvet Oumar Diouf'u transfer ettiğini duyurdu.
Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de mücadele eden ve bu sezon Trendyol Süper Lig'e yükselen Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Zorlu maraton öncesi transfer çalışmalarına da hız veren yeşil-mavililer, forvet hattına önemli bir takviye yaptı.
Çaykur Rizespor, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Oumar Diouf'u renklerine bağladığını duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada 20 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oumar Diouf'a takımımıza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Çaykur Rizespor’umuz Senegal U-20 Milli takım oyuncusu Oumar Diouf’u kadrosuna kattı.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 11, 2023
Bir süre önce takımımızın çalışmalarına katılan Senegalli genç forvet Oumar Diouf attığı imza ile kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağladı.
Oumar Diouf’a takımımıza “hoş… pic.twitter.com/x8SmvsgLcs
Kaynak: Anadolu Ajansı