Çaykur Rizespor'a yeni golcü! Oumar Diouf'u renklerine bağladı

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de mücadele eden ve bu sezon Trendyol Süper Lig'e yükselen Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Zorlu maraton öncesi transfer çalışmalarına da hız veren yeşil-mavililer, forvet hattına önemli bir takviye yaptı.

Çaykur Rizespor, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Oumar Diouf'u renklerine bağladığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada 20 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oumar Diouf'a takımımıza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.