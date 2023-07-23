Ümraniyespor Faslı oyuncu ile anlaştı!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 23 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ayman Bouali ile anlaşmaya vardı.
İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- Kulübümüz, BAE ekibi Baynounah’dan 23 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Ayman'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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