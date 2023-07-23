Ümraniyespor Faslı oyuncu ile anlaştı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 23 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ayman Bouali ile anlaşmaya vardı.

Ümraniyespor Faslı oyuncu ile anlaştı!
Süleyman Daban Süleyman Daban
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İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Kulübümüz, BAE ekibi Baynounah’dan 23 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Ayman'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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