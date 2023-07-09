Vini Jr. çekinmedi! Ezeli rakiplerine gönderme yaptı

Arda Güler, Barcelona'nın yoğun ilgisine rağmen Real Madrid'e gitti. İki İspanyol devi tarafından aranan ve sonunda Real Madrid hakkında kararını açıklamıştı Arda Güler.

Real Madrid gençlere önem veriyor. Kulüp tarafından gençken imzalanan üç Brezilyalı Vinicius Junior, Rodrygo Goes ve Endrick sonra Arda Güler takıma kazandırdı.

Endrick önümüzdeki yaza kadar Brezilya'da kalmaya devam ederken, Vinicius ve Rodrygo, Real Madrid'in kilit oyuncuları olarak görev yapıyor.

Uno más que elige el más grande 🤍😍 https://t.co/wKvfpiBmuJ — Vini Jr. (@vinijr) July 6, 2023

Twitter'dan tweetini yazan Vini Jr, Arda Güler'in takıma gelmesini kutlarken, ligdeki ezeli rakiplerine gönderme yapmaktan çekinmedi.

Vinicius, Real Madrid'in Güler'in gelişiyle ilgili resmi açıklamasının yanında sosyal medya hesabından şunları yazdı:

- En büyük [kulübü] seçen başka biri

Vini'nin kendisi de Madrid ve Barcelona arasında seçim yapmak zorunda kaldığı ve dünyanın en büyük kulübü olduğuna inandığı kulüp için imza atmayı seçtiği için bu sembolik anlamı olan bir mesajdı.

RODRYGO ARDA GÜLER'İN TRANSFERİNİ KUTLADI



Rodrygo, Fenerbahçeli oyuncunun transferini de kutladı.

Eski Santos oyuncusu, Rodrygo twitter hesabından şunları yazdı: