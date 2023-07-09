Vini Jr. çekinmedi! Ezeli rakiplerine gönderme yaptı

İspanya'nın köklü kulübü Real Madrid gençlere yatırım yaparak uzun süreli başarılar elde etmeyi başarmıştı. En son kadrosuna ezeli rakibi ile yarışa girerek kadrosuna katmaya başardığı Arda Güler oldu. Real Madrid'in gençleri, Arda Güler'in transferini kutlarken, ezeli rakiplerine göndermeler yaptı.

Vini Jr. çekinmedi! Ezeli rakiplerine gönderme yaptı
Süleyman Daban Süleyman Daban

Arda GülerBarcelona'nın yoğun ilgisine rağmen Real Madrid'e gitti. İki İspanyol devi tarafından aranan ve sonunda Real Madrid hakkında kararını açıklamıştı Arda Güler.

Real Madrid gençlere önem veriyor. Kulüp tarafından gençken imzalanan üç Brezilyalı Vinicius Junior, Rodrygo Goes ve Endrick sonra Arda Güler takıma kazandırdı.

Endrick önümüzdeki yaza kadar Brezilya'da kalmaya devam ederken, Vinicius ve Rodrygo, Real Madrid'in kilit oyuncuları olarak görev yapıyor.

Vini Jr. çekinmedi! Ezeli rakiplerine gönderme yaptı - Resim : 1

Twitter'dan tweetini yazan Vini Jr, Arda Güler'in takıma gelmesini kutlarken, ligdeki ezeli rakiplerine gönderme yapmaktan çekinmedi.

Vinicius, Real Madrid'in Güler'in gelişiyle ilgili resmi açıklamasının yanında sosyal medya hesabından şunları yazdı:

- En büyük [kulübü] seçen başka biri

Vini'nin kendisi de Madrid ve Barcelona arasında seçim yapmak zorunda kaldığı ve dünyanın en büyük kulübü olduğuna inandığı kulüp için imza atmayı seçtiği için bu sembolik anlamı olan bir mesajdı.

Vini Jr. çekinmedi! Ezeli rakiplerine gönderme yaptı - Resim : 2

RODRYGO ARDA GÜLER'İN TRANSFERİNİ KUTLADI


Rodrygo, Fenerbahçeli oyuncunun transferini de kutladı.

Eski Santos oyuncusu, Rodrygo twitter hesabından şunları yazdı:

- Madridista ailemize bir yetenek daha katıldı! Hoş geldin @10ardaguler,
# spor # arda güler # real madrid # gençler # barcelona
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