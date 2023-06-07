Sakarya'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası düzenlendi

Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonda, 57 ilden 15-16 yaş grubunda 508 erkek ve 340 kadın sporcu mücadele etti. Şampiyonanın sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Sakarya'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası düzenlendi
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Türkiye Boks Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve Sakarya'nın ev sahipliği yaptığı Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası düzenlendi.

Kadınlar 46 kiloda Şahande Zengin, 48 kiloda Rabia Eylül Duman, 50 kiloda Emel Okay, 52 kiloda Nisa Nur Yıldırım, 54 kiloda Betül İrem Özat, 57 kiloda Ecrin Özkan, 60 kiloda Busenur Yazan, 63 kiloda Melek Yamur, 66 kiloda Elvan Sözkesen, 70 kiloda Yonca Gül Yılmaz, 75 kiloda Sedef Nergis, 80 kiloda Melisa Eroğlu ve +80 kiloda Havvanur Kethuda şampiyon oldu.
Erkekler 46 kiloda Furkan Oyan, 48 kiloda Yusuf Nurullah Ataç, 50 kiloda Ahmet Yasir Yılmaz, 52 kiloda Tevfik Akkaş, 54 kiloda Mirboran Yıldırım, 57 kiloda Enes Uysal, 60 kiloda Baran Dinç, 63 kiloda Abdullah Ömer Gökçe, 66 kiloda Hüseyin Babat, 70 kiloda Muhammet Musa Macit, 75 kiloda Toprak Salman, 80 kiloda Muhammet Şafak Seyis ve +80 kiloda Ali Beyaztaş, altın madalya kazandı.

Sakarya'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası düzenlendi - Resim : 1

Kaynak: AA

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