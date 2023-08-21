9.000 öncesi yaşamış adamın DNA'ları ile akrabalarına ulaşıldı! Keşfi ilginç kılan ise o zamanlarda yamyamlığın olduğunu gösteren kafatası bardaklarıydı

Çedar Adam, bir kazı çalışması ile bulundu. Kazı çalışmasını yürüten arkeologlar adama Çedar Adam demeyi tercih etti ve 9.000 yaşındaki adamın DNA'larını analiz ederek İngiltere'de akrabalarına ulaştılar. Çedar Adam, Mezolitik dönemlerde yaşamıştı. Çedar Adam, bir keşif sırasında 1903 yılında bulunmuştu ama DNA çalışmaları yakın bir zamanda yapıldı.

ÇEDAR ADAM NEDEN BU KADAR ÖZEL?

ÇEDAR ADAM BİZE NE ÖĞRETTİ?

Çedar Adamın DNA'sı analiz edildiğinde, 9.000 yıl sonraki akrabalarına ulaşıldı, Çedar Adam'ın soyu Çedar Adam'ın yaşadığı bölgeyi hiç terk etmemişler. Raporda, Çedar Adam'ın azı dişlerinden birinin boşluğunda DNA analizi için bugular elde ettiler.

DNA, Oxford Üniversitesi Moleküler Tıp Enstitüsünde incelendi. Analizden elde edilen sonuçlar daha sonra, ailelerinin birkaç nesildir Cheddar'da yaşadığı bilinen 20 yerel bireyin DNA'sı ile karşılaştırıldı. Bu kişilerden birinin Çedar Adam'ın soyundan geldiği belirlendi.

ÇEDAR ADAM'IN SOYU

Çedar Adam'ın soyu Somerset bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki Targett ile aynı. Bu bilimsel çalışma genetik izin anneden çocuğa geçtiğini gösteriyor ve Çedar Adam ile Targett ortak bir anne ataya sahip olduğunu gösteriyor.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, Çedar Adam'ın yalnız olmadığını, keşfin yapıldığı site alanının çok önemli olduğunu ve burada birçok kafatasına ulaştıklarını söylüyorlar. Ve burayı ilginç yapan bir diğer özellik ise yamyamlığın bu tarihler öncesinde uygulandığını gösteren bulgular elde ettiler. Bunlar, Bunlar iki yetişkin ve üç yaşındaki bir çocuğun kafataslarından yapılmış zanaat özelliklerine sahip üç bardaktı.