9.000 öncesi yaşamış adamın DNA'ları ile akrabalarına ulaşıldı! Keşfi ilginç kılan ise o zamanlarda yamyamlığın olduğunu gösteren kafatası bardaklarıydı

Keşfi yürüten araştırmacılar 9.000 yıl öncesine uzanan Çedar Adam'a rastladı. Çedar Adam, DNA özelliklerini üzerinde taşıyordu ve bunu kullanarak 9.000 yıl öncesinde yaşamış Çedar Adam'ın akrabalarına ulaşıldı. Araştırmayı ilginç yapan bir diğer şey ise kafataslarıydı. Ayrıntılar haberimizde.

9.000 öncesi yaşamış adamın DNA'ları ile akrabalarına ulaşıldı! Keşfi ilginç kılan ise o zamanlarda yamyamlığın olduğunu gösteren kafatası bardaklarıydı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Çedar Adam, bir kazı çalışması ile bulundu. Kazı çalışmasını yürüten arkeologlar adama Çedar Adam demeyi tercih etti ve 9.000 yaşındaki adamın DNA'larını analiz ederek İngiltere'de akrabalarına ulaştılar. Çedar Adam, Mezolitik dönemlerde yaşamıştı. Çedar Adam, bir keşif sırasında 1903 yılında bulunmuştu ama DNA çalışmaları yakın bir zamanda yapıldı.

Antik Çağın çözülemeyen dili yapay zeka sayesinde çözüldü! Nazca dili gizemi tarih oldu!Antik Çağın çözülemeyen dili yapay zeka sayesinde çözüldü! Nazca dili gizemi tarih oldu!Tarih

chaddermanin blunduğu yer

ÇEDAR ADAM NEDEN BU KADAR ÖZEL?

ÇEDAR ADAM BİZE NE ÖĞRETTİ?

Çedar Adamın DNA'sı analiz edildiğinde, 9.000 yıl sonraki akrabalarına ulaşıldı, Çedar Adam'ın soyu Çedar Adam'ın yaşadığı bölgeyi hiç terk etmemişler. Raporda, Çedar Adam'ın azı dişlerinden birinin boşluğunda DNA analizi için bugular elde ettiler. 

DNA, Oxford Üniversitesi Moleküler Tıp Enstitüsünde incelendi. Analizden elde edilen sonuçlar daha sonra, ailelerinin birkaç nesildir Cheddar'da yaşadığı bilinen 20 yerel bireyin DNA'sı ile karşılaştırıldı. Bu kişilerden birinin Çedar Adam'ın soyundan geldiği belirlendi.

çedar adamın soyu

ÇEDAR ADAM'IN SOYU

Çedar Adam'ın soyu Somerset bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki Targett ile aynı. Bu bilimsel çalışma genetik izin anneden çocuğa geçtiğini gösteriyor ve Çedar Adam ile Targett ortak bir anne ataya sahip olduğunu gösteriyor.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, Çedar Adam'ın yalnız olmadığını, keşfin yapıldığı site alanının çok önemli olduğunu ve burada birçok kafatasına ulaştıklarını söylüyorlar. Ve burayı ilginç yapan bir diğer özellik ise yamyamlığın bu tarihler öncesinde uygulandığını gösteren bulgular elde ettiler. Bunlar, Bunlar iki yetişkin ve üç yaşındaki bir çocuğun kafataslarından yapılmış zanaat özelliklerine sahip üç bardaktı.

İlk insanlar nasıl savaşıyordu? Schöningen Mızrakları tarihi 440.000 yıl öncesine kadar uzanıyor!İlk insanlar nasıl savaşıyordu? Schöningen Mızrakları tarihi 440.000 yıl öncesine kadar uzanıyor!Tarih
# Oxford Üniversitesi Moleküler Tıp Enstitüsü # Mezolitik dönem # Çedar Adam # tarih # ingiltere # kazı çalışması # DNA
Çok Okunanlar
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
12 kişi hayatını kaybetti
12 kişi hayatını kaybetti
Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!
Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Öne Çıkanlar İşte memur ve emeklilerin talepleri! - Osman Yılmaz'dan çarpıcı bilgiler! İşte memur ve emeklilerin talepleri! - Osman Yılmaz'dan çarpıcı bilgiler! Türkiye'de düzensiz göç! Türkiye'de düzensiz göç!