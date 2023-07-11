İlk insanlar nasıl savaşıyordu? Schöningen Mızrakları tarihi 440.000 yıl öncesine kadar uzanıyor!

1990'larda Almanya'da kazılan Schöningen Mızrakları, Neandertallerin (440.000 yıl kadar önce evrimleşmiş, 40.000 ila 28.000 yıl kadar önceyse soyları tükenmiş bir insan türüdür) yaşamları hakkında dikkate değer teoriler sağlıyor ve onların zeki olmayan çöpçüler oldukları fikrini ortaya koyuyor. Yaklaşık

NEANDERTALER VE SCHÖNİNGEN MIZRAKLARI

300.000 yıl öncesine dayanan bu tahta mızraklar, eski insan avlanma şekillerine dair nadir kanıtlar sunuyor. Ahşap eserlerin korunması, çürüme nedeniyle son derece nadirdir, bu da mızrakların keşfini önemli kılmaktadır. Bu bulgudan önce, ilk insanların öncelikle çöpçü oldukları fikri hakimdi, ancak mızrakların kanıtları aksini gösteriyor. Bu keşiften önce, spekülatif kanıtlar, Afrika'da bir buçuk ila iki milyon yıl öncesine kadar uzanan mızrak kullanımına işaret ediyordu.

Mızrakların işlevsel çok yönlülüğü, hem fırlatılması hem de itilmesi için kullanılması, bu eski avcıların ustalığına işaret ediyor. Bu tür bulgular, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere tüm toplumun av faaliyetlerine katılımına ışık tutmaktadır. Arkeolojik kayıtlardaki boşluklar devam ederken, deneysel arkeoloji ve gelecekteki keşifler, bu eski mızraklar ve Neandertal akrabalarımızın büyüleyici yaşamları hakkında daha fazla fikre sahip olmaya yardımcı oluyor.