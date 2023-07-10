Arizona'da bulunan Latince yazılı eserler gizemini koruyor!

Charles Manier'in 1924'teki tesadüfen keşfettmişti. Arizona yakınlarında keşfedilen Latince metinlerle yazılmış Tucson eserleri 32 kurşun şeklindedir.

MS 9. yüzyıla kadar uzanan Tucson eserleri, hem tarihçileri hem de arkeologları büyüledi. Eserler arasında, çift çubuklu Lorraine Haçı'nın varlığı bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Esrarengiz Tapınak Şövalyeleri ile ilişkilendirilen bu sembol, ünlü ortaçağ düzeninin olası bir öncüsüne işaret ediyor.

Bilimsel analiz ve incelemeler, bunların gerçekliğini doğrulayan ikna edici kanıtlar sağladı, ancak birçok kişi hala bu sonuçlardan şüphe ediyor. Bu eserlerin kesin kökenleri ve yolculuğu hala gizemini koruyor.