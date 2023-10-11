Assos'ta Üç Dişli Mızrak Bulundu! Üç Dişli Mızrak Denizcilik Tarihine Işık Tutuyor

Arkeologlar, Çanakkale Assos'ta 1.700 yıllık bir demir üç uçlu mızrak ortaya çıkardılar. Ege sahil beldesinde bulunan 3. veya 4. yüzyıla ait kalıntı, antik kentin doğu merkezindeki "süslü bir çeşme" olan Nymphaion'un kazısı sırasında bulundu. Üç dişli mızrak, Nymphaion'un çökmüş tonozunun enkazı arasında keşfedildi ve boyutu ve ayırt edici şekli, bunun elde taşınan bir balıkçı zıpkınının işlevsel ucu olduğunu belirledi.

Üç Dişli Mızrak Neyi İfade Ediyor?

Assos'ta bu tür malzemelere ilk kez rastlanıyor, çünkü antik kentlerde bu tür aletler en hızlı çürüyen malzemeler olan demirden yapılmış aletlerdir. Bu tür aletlerin antik çağlarda yaygın olarak kullanıldığını bilinse de günümüze ulaşan örneklerin çok nadir olması nedeniyle önemli bir eser olduğunu söyleyenebilir. Tarihçiler tarafından bu tür aletlerin antik çağlarda balıkçıların küçük teknelerle denizde büyük balıkları avlamak için kullandıklarını söylüyorlar.

Üç Dişli Mızrak Antik Yunan Tarihinde Tanrıların Silahıydı

Mitolojide üç dişli mızrak, Yunan mitolojisinde Poseidon ve Roma mitolojisinde Neptün ile yakından bağlantılıdır. Üç dişli mızrak Poseidon ve Neptün'ün deniz üzerindeki hakimiyetini simgelemektedir. Yunan mitolojisinde Poseidon denizlerin, depremlerin ve atların tanrısıdır. Üç dişli mızrak onun ilahi silahı ve otoritenin simgesiydi. Denizler üzerindeki hakimiyetini, fırtınaları ve depremleri kontrol etme ve yaratma yeteneğini temsil ediyordu. Neptün bunun Roma'daki paraleliydi.

Üç dişli mızrağın sembolizmi Greko-Romen denizcilik kültürüne kadar uzanıyor ve madeni paralarda, gemilerde ve deniz amblemlerinde yaygın bir semboldür. Dolayısıyla üç dişli mızrağın önemi, denizlerin ve okyanusların nispeten haritada bulunmadığı ve bilinmeyene duyulan korkunun daha büyük olduğu bir dönemde, denizler üzerinde koruyucu ve yol gösterici bir güç olmasıydı.