Antik Roma İmparatorluğu'nda Mor Rengin Anlamı Ve Abartılı Şenlikleri

Antik Romalıların savaşmaktan ne kadar keyif aldıkları biliniyordu. Antik Roma İmparatorluğunun katı kuralları da vardı, bu kurallarda şehir içinde halk için uygulanıyordu. Örneğin, Sıradan Romalılar için mor yasaktı. Soyluların değer verdiği bu zengin renk tonu, statüyü simgeliyordu. Ayrıcalık olmadan onu giymek, korkunç sonuçları olan ihanet anlamına geliyordu.

Roma İmparatorluğu Şenlikleri

Roma şenlikleri tarih kitapları efsaneler ile anlatılır ve fazlası ile abartılı olur. Abartılı ziyafetlerinde aklınıza gelebilecek kuşlardan egzotik yemeklere kadar her şey yer alıyordu. Ancak şaşırtıcı olan şey, onların doymak bilmez oburlukları ve tuhaf bir alışkanlıkla karakterize edilmiş olmalarıydı. Antik Roma İmparatorluğunda yöneticiler arasında o kadar fazla görgüsüzlük vardı ki karınları patlayacak kadar yemek yeseler bile yemek yemeye devam etmek için yediklerini kusarak, yemek yemeye devam ettikleri anlatılır.

Romalı hükümdarları tuhaflıklar ile doludur. Antik Roma İmparatorluğunda hükümdar Nero'nun müzikal uğraşları ve Caligula'nın tuhaf yönetimi iyice belgelenmiştir. Commodus ve Caracalla gibi liderlerlerin asabilikleri tarihi belgeler ile anlatılmıştır ve bu liderlerin savaşlardan oldukça keyif aldığı yazar, diğer yönden Elagabalus ise tam tersine sefahate düşkündü.