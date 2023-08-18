Hayvanlar depremi hisseder mi? Asya efsanesindeki depremlerde o hayvan

Depremler dünyamızın kaderidir. Bilimin yanı sıra bazı hayvanların depremi önceden tahmin ettikleri düşünülür. Bu düşünce tüm kültürlerin doğal afetler için bilimsel açıklamalardan önce gelen geleneksel açıklamalarıdır. Japon kültüründe de, en azından 15. yüzyıldan beri depremler, yer altı aleminde var olduğuna inanılan bir yayın balığı olan Namazu ile ilişkilendirilmiştir. Dev yayın balığı, aynı zamanda, evreni yöneten ahlaki ilkelerle uyumlu olmayan bir hükümetin sonucu olan adaletsiz bir sosyal düzenin düzeltilmesiyle de ilişkilendirildi. Namazu, bilim öncesi bir deprem anlayışının karmaşıklığını ve kozmoloji, politika ve ahlakın modern öncesi düşünce biçimlerinde nasıl sıklıkla iç içe geçtiğini gösterir.

Japon efsanesine göre 15. ve 18. yüzyıllar arasında geliştiği anlaşılan geleneksel efsanede Namazu, yerin derinliklerinde yaşayan dev bir yayın balığıydı.

Namazu'yu kontrol etmekten sorumlu olan Japon tanrısı, Kashima, Namazu'yu yerin altında tutmak ile sorumluydu.

Japon efsanesine göre yayın balığı Namazu, depremleri önceden fark etmesinin yanında depremlere neden olmakla da suçlanıyor. Yayın balığının Japon sanatında ilk belirgin görünümü 15. yüzyıla kadar uzanır.

Namazu efsanesine göre, Japon balıkçıların depremleri tahmin etme yeteneğine sahip olduklarına inandıkları bu inanış, 19. yüzyılın ortalarında, 1855 Ansei Edo depreminden sonra, bir Japon balıkçı yayın balığının depremden hemen önce garip davrandığını fark etmesi ile başladı.

Yayın balıklarının depremleri hissedebildiği dedikoduları, Japonya'da yayın balıklarının ve diğer su canlılarının depremleri tahmin edebilme olasılığına ilişkin bilimsel araştırmalara da yol açtı. 1930'larda bir Japon bilim adamı, yayın balıklarının 100'e kadar depremi tahmin ettiğini gözlemlediğini iddia etti. En azından iddiaya göre, belli bir şekilde yüzdüklerinde 12 saat içinde her zaman bir deprem olurdu.