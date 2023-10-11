İsviçre Tarihi Eserleri İade Etti

Türkiye ile İsviçre arasında yasadışı götürülen eserlerin iadesi için 15 Kasım 2022'de anlaşma imzalanmıştı. Bu kapsamda Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'nde program düzenlendi.

Tarihi Eserler İade Edildi

İsviçre büyük bölümü Urartu dönemine ait 37 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade etti.



Yasadışı yollarla İsviçre'ye götürülen eserler ve Türkiye'ye iade edilen eserler arasında bronz kaplar, at koşum takımı parçaları ile Roma Dönemi'ne ait bir geyik figürini ve gümüş vazo parçasından oluşan kültür varlıkları yer alıyor.



Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana Türkiye ile İsviçre arasındaki iş birliğinin her iki ülkenin attığı somut adımlarla geliştiğini söyledi.



