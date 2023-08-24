Manisa'da tarihi buluş: 2000 yıllık tiyatro için kazı çalışması başladı

Manisa’nın Alaşehir ilçe merkezindeki Toptepe mevkiinde bulunan Helenistik dönem antik tiyatronun ortaya çıkarılması için Alaşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde kazı çalışmaları başladı. Tiyatronun ortaya çıkarılması ile İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri olan Saint Jean Kilisesine ev sahipliği yapan Alaşehir’in turizmine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.



Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 1980’li yıllarda varlığı tespit edilen ve yapılan kazı çalışmasının ardından bir daha dokunulmayan antik tiyatronun yeniden ortaya çıkarılması için Alaşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğinde kazı çalışmaları başladı. Yaklaşık 3 ay içinde tiyatro basamakları ve sahnenin ortaya çıkarılmasının hedeflendiği kazı çalışması tamamlandığında Alaşehir turizmine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.



Alaşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Alaşehir’in tarihini canlandırıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleriyle Alaşehir kültürel mirasına ve tarihine kavuşacak. İlk etapta geçtiğimiz yıl Müze Müdürlüğü kontrolünde temizliği yapılan Toptepe Antik Tiyatro çalışmaları, şimdi de adeta iğne ile kazılarak kurtarma çalışmaları başladı. Alaşehir Belediyesi Toptepe mevkiinde bulunan Antik Tiyatro sahasında temizlik çalışmalarını tamamladıktan sonra, şimdi de Manisa Müze Müdürlüğü başkanlığında Philadelphia Antik Kenti tiyatrosunda kazı kurtarma restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı. Philadelphia Antik Kenti Gezi Güzergâhı projesi dahilinde yönlendirme levhalarının montajları tamamlandı.

KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI, ESER ORTAYA ÇIKIYOR

Kazı heyetindeki bilimsel danışman ve Manisa Müze Müdürlüğü başkanlığında Alaşehir Belediyesi ve belediye personelinin destekleriyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle arkeologlar, sanat tarihçi, restoratör, mimar, harita teknikerinden oluşan ekip ile kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu şunları söyledi:

- Toptepe Mevkiinde bulunan Atik Tiyatro 1980’li yıllarda yapılan kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarıldı. Ancak, turizme açılır duruma gelmediği için, bakımsız kaldı. Tiyatro içerisinde ağaçlar büyüdü. Tarihi kalıntılar toprak altında kaldı. Belediyenin başlattığı çalışmalarla Antik Tiyatro ortaya çıktı. Toptepe Antik Tiyatrosu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’ndan ve Müze Müdürlüğü’nden izinleri alarak bu bölgede bir temizlik çalışması başlattık. 1980’li yıllarda kazılara başlanmış ancak yapılan kazı süreci sona erdikten sonra burada herhangi bir temizlik çalışması olmamış. İçinden ağaçlar yükselmiş. Bunların temizlenmesi için kuruldan izin alarak çalışmalar başlattık. Çalışmalar esnasında Müze Müdürlüğü’nden görevli arkadaşlarımız çalışma alanında bulunuyorlar. Çalışmaları onların gözetimleri altında yapıyoruz. Alaşehir artık turizm değerlerine, kültür varlıklarına sahip çıkan bir yapıya kavuşuyor. Turizm alanlarına yönlendirme ve bilgilendirme levhaları yaptık. Alaşehir Philadelphia antik kenti üzerine kurulmuş bir şehirdir. İnşallah Alaşehir turizm açısından da ideal bir şehir olacak. Bu çalışmalar sonucunda gelecek nesillere kültür varlıklarını aktaran ve sergileyen bir yapıya kavuşturacağız.



3 AY İÇİNDE ANTİK TİYATRO ORTAYA ÇIKACAK

Philadelphia Antik Kenti Gezi Güzergahı Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Öküzcüoğlu kazı çalışmalarına dair şu bilgileri verdi: