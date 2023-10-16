Osmanlı'dan Ayrılıp Devlet Kurdular

Bu milletler Osmanlı'dan ayrılıp devlet kurdular. Osmanlı Devleti'nden ayrılıp devlet kuran milletler hangileri? İşte merak edilen listenin ayrıntıları...

Osmanlı'dan Ayrılıp Devlet Kurdular
Osmanlı'dan Ayrılıp Devlet Kurdular
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Zamanında 3 kıtada etki gösteren Osmanlı Devleti'nden ayrılıp devlet kuran milletler tarihle ilgisi olan insanlar tarafından merak ediliyor. Aşağıdaki listede yer alan bu milletler Osmanlı'dan ayrılıp devlet kurdular. Peki o milletler hangileri? İşte Osmanlı'dan ayrılıp kendi devletini kuran o milletlerin listesi...

Osmanlı'dan Ayrılıp Devlet Kurdular

Osmanlı'dan Ayrılıp Devlet Kurdular
Osmanlı'dan Ayrılıp Devlet Kurdular

Avrupa'da Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Makedonya, Moldova, Romanya, Yunanistan, Slovenya, Karadağ ve Sırbistan; Asya'da, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Filistin, Irak, İsrail, Katar, Kıbrıs, Kuveyt, Lübnan, Gürcistan, Suriye, Suudi Arabistan, Türkiye, Ürdün, Yemen; Afrika'da Cezayir, Fas, Libya, Mısır ve Tunus Osmanlı'dan ayrılıp devlet kurdular.

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