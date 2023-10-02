Viking Yüzüğündeki Arapça Yazının Sırrı Açıklandı!

İsveç'in Birka kentindeki Viking dönemine ait bir mezarda bulunan gümüş yüzüğün kendine özgü bir tarihi var: Bu, İskandinavya'da bulunan, o döneme ait Arapça yazıtlı ilk yüzük.

Üzerinde Kufi Arapça "Allah'a" veya "Allah için" yazan bir yazı bulunan yüzük, İsveç Vikingleri ile Müslüman dünyası, bu durumda muhtemelen Küçük Asya arasında doğrudan temas olduğunu gösteren fiziksel bir kanıt.

Viking Mezarındaki Viking Yüzüğü Nasıl Bulundu?

Kadının mezarı yaklaşık MS 850 yılına tarihleniyor. Kadının mezarında ayrıca Hindistan, Kafkaslar veya Yemen'den ve muhtemelen diğer bölgelerden gelen eşyalar da bulundu. Arkeologlar yüzüğün, belgeleri işaretlemek veya damgalamak için kullanılan bir mühür yüzüğü olabileceğini düşünüyor.

Yüzük, İskandinavya'da bulunan Doğu'daki bazı nesnelerle karşılaştırıldığında nispeten yenidir. Ancient Origins, Aralık 2014'te, Danimarka'da çalışan bilim adamlarının, 3.400 yıl önce kuzeyden Avrupa'ya giden Kral Tutankhamun için eski bir Mısır atölyesinde hazırlanmış cam mavi boncukları ortaya çıkardığını bildirdi. Buluntu, iki bölge arasında uzun zaman önce olası antik ticaret yolları aracılığıyla bir temas olduğunu öne sürdü. O boncuklar da kadın mezarlarındandı.

Yaklaşık 1000 yıl önce Hazar Denizi yakınlarında uzun yolculuklar yapan Vikinglerle karşılaşan Arap yazar Ahmed ibn Fadlan, Vikingler ile karşılaşması hakkında pek olumlu şunları yazdırmıştı:

- Onlar, Allah'ın yaratıklarının en pisidirler; dışkılama ve idrar yapma sonrasında temizlenmezler, cinsel birleşmeden sonra ritüel kirlilik halindeyken yıkanmazlar, hatta yemekten sonra ellerini bile yıkamazlar.

- Ben onlarınkinden daha mükemmel bir fizik görmedim; palmiye ağaçlarına benziyorlar, açık tenli ve kırmızımsılar, tunik ya da kaftan giymiyorlar.

Müslümanlar Vikingler İle Nerede Karşılaştı?

Müslümanlar Asya'dan Akdeniz'e kadar uzanan bölgelerde yaşıyordu, ancak onlarla Vikingler arasındaki teması gösteren arkeolojik kanıtlar nadirdir. Aslında yüzük, Viking döneminden kalma bir mezarda bulunan ilk Arapça yazılı yüzük olma özelliğini taşıyor.

Birka ve diğer arkeolojik alanlarda benzer tasarıma sahip birkaç halkaya rastlanmış olsa da, bu, İskandinavya'da bulunan, üzerinde Arapça yazıt bulunan tek Viking Çağı yüzüğüdür ve bu da ona eşsiz bir statü kazandırıyor.

Viking Yüzüğü hakkında çalışmayı yürüten arkeologlar şu ifadeleri kullandı:

- Halka, yüksek dereceli gümüş alaşımından (94,5/5,5 Ag/Cu) dökülmüştür ve parlama ve kalıp çizgilerini ortadan kaldırmak için yapılan dolgudan kalan döküm sonrası işaretleri muhafaza etmektedir. Bu nedenle, yüzük nadiren takılmıştır ve muhtemelen gümüşçüden, arada birkaç sahibiyle Birka'da gömülen kadına geçmiştir. Bu nedenle yüzük, Viking Çağı İskandinavyası ile İslam dünyası arasındaki doğrudan etkileşimlere dair maddi kanıt teşkil edebilir. İskandinavya'daki bir arkeolojik alanda bulunan, üzerinde Arapça yazı bulunan tek yüzük olan bu yüzük, İsveç Viking Çağı malzemeleri arasında eşsiz bir nesnedir.

Kadının iskeleti tamamen çürümüştü ancak kıyafetleri sağlamdı ve mücevherler, kol broşları, makas, yüzük ve diğer malzemelerle birlikte gömüldü. Yüzüğün göğsünün olması gereken yere yakın bir yerde bulunması nedeniyle elleri göğsünde çaprazlanmış halde gömülmüş olabilir. Broşlara bir ip ile bağlanmış olabilir.

Viking Yüzüğündeki Arapça Yazı Hakkında Fikirlerini Öne Sürdüler

Bir asırdan fazla bir süre boyunca bilim insanları yüzüğün ametistten yapıldığını düşündüler, ancak yüksek güçlü mikroskoplarla yapılan son analizler halkanın o zamanlar nadir görülen renkli camdan yapıldığını gösteriyor. Birka Viking mezarlarında Küçük Asya'dan (şimdiki Türkiye) olduğu düşünülen benzer tasarımlı iki yüzük daha bulundu. Benzer halkalar Doğu Avrupa ve Tataristan'da da bulundu. Cam olmasına rağmen, o zamanlar İskandinavya'da cam nadir olduğundan ve boncuklara dönüştürülebilecek şişeler, kaplar veya çubuklar olarak ithal edilmesi gerektiğinden yüzük muhtemelen değerli kabul ediliyordu.