Babil'de öğrencinin annesine yazdığı mektup sosyal medyada trend oldu!

Antik Çağ zamanında yazılmış olsa da kimin ne zaman okuyacağını bilemezsiniz. Bu yüzden yazdıklarınıza dikkat edin, kimin ne zaman okuyacağını bilemezsiniz. Babil'de öğrencinin annesine yazdığı mektup ise Tiktok'ta trend olmuş durumda.

BABİL'DE ÖĞRENCİNİN ANNESİNE YAZDIĞI MEKTUP

Öğrenci İddin-Sin'in annesi Zinû'ya yazdığı mektup, M.Ö. 18. yüzyıl Mezopotamya'sındaki hayattan ipuçları veriyor. Mektubun yazıldığı sırada Iddin-Sin annesinden uzaktaydı. Iddin-Sin, ona işlerin nasıl gittiğini anlatan, hatta belki de özlendiğini söyleyen bir mektup yerine, kıyafetlerinin durumu nedeniyle annesini azarladı. Çevirilere göre mektupta şunlar yazıyordu:

Zinû hanıma söyle: İddin-Sin şu mesajı gönderiyor.

Tanrılar Šamaš, Marduk ve Ilabrat benim adıma sizi sonsuza kadar sağlıklı tutsun.

İyi dileklerde bulunduktan sonra, öğrenci İddin-Sin'in annesi için şunları yazarak devam etti:

Buradaki genç beylerin kıyafetleri yıldan yıla daha iyi hale geliyor, ama siz benim kıyafetlerimin yıldan yıla daha da kötüleşmesine izin verdiniz. Gerçekten de kıyafetlerimi daha fakir ve daha az yapmakta ısrar ettiniz. Evimizde yünün olduğu bir dönemde ekmek gibi tükendi, bana kötü elbiseler yaptırdın.

Babası, sadece babamın yardımcısı olan Adad-iddinam'ın oğlunun iki yeni kıyafeti var, sen ise benim için tek bir takım elbise için bile telaşlanıyorsun

Öğrenci Iddin-Sin, demek istediğini belirttikten sonra son mektubun sonunda duygusal olarak ifadeleri şöyle vurguladı:

Beni doğurmana ve annesinin onu evlat edinmesine rağmen annesi onu seviyor, oysa sen beni sevmiyorsun!

Antik Çağ zamanlarında da öğrencilerin, bazen ufak tefek aileleri ile sıkıntıları olmuş gibi gözükse de umarım, Öğrenci Iddin-Sin, annesine yazdığı mektup ile sorunlarını çözmüştür.