Can Gürzap 79 Yaşında Hayatını Kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu, yazar aynı zamanda eğitmen olan Can Gürzap, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TRT'de birçok radyo tiyatrosu, Devlet Tiyatroları'nda ise 40'a yakın oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev alan usta sanatçı çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yaptı.

"Kurtlar Vadisi", "Bir Avuç Deniz", "Eşkiya DÜnyaya Hükümdar Olmaz ve "Medcezir" gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Can Gürzap'ın cenaze programı belli oldu.

Usta oyuncu için pazar günü saat 10.30’da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından cenaze, Kırkpınar Sapanca Aile Mezarlığı'na defnedilecek.