Osmanlı Kadınlarında En Sık Görülen Hastalık! Öldürmeyen Süründüren Hastalık

Osmanlı Saray'ın Harem kadınlarında sıklıkla görülen o hastalığın adı günümüzde çok farklı. Adeta yaşam kalitesini düşürdüğü için öldürmeyen süründüren hastalık olarak geçer. Pek, Osmanlı kadınlarında görülen o hastalık ne?

Osmanlı Kadınlarında En Sık Görülen Hastalık! Öldürmeyen Süründüren Hastalık
Osmanlı Kadınlarında En Sık Görülen Hastalık! Öldürmeyen Süründüren Hastalık
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Osmanlı şifa kitaplarında sıklıkla rastlanılan ve Osmanlı kadınlarında görülen hafakan hastalığı merak konusu oldu. Harem kadınlarının sıklıkla bayılmasına neden olan hafakan aslında Arapça bir kelimedir. Günümüzde bu rahatsızlığın adı ise bambaşka.

Osmanlı Kadınlarında En Sık Görülen Hastalık! Öldürmeyen Süründüren Hastalık

"Hafakanlar bastı" ifadesi, genellikle sıcak hava, aşırı stres, yorgunluk veya başka nedenlerle bir kişinin aniden ve şiddetli bir şekilde sıcak hissetmesini ifade eden bir deyimdir. Bu durum, vücut sıcaklığının normalden daha yüksek olduğu hissini içerir ve kişi genellikle rahatsızlık, terleme ve baş dönmesi gibi belirtiler yaşayabilir.

Osmanlı kadınları hastalık

Bu tür durumlar, vücut sıcaklığını düzenleyen mekanizmaların geçici olarak etkilenmesi sonucu ortaya çıkabilir. Sıcak hava, aşırı fiziksel aktivite, yetersiz su tüketimi, yorgunluk, stres veya bazı sağlık sorunları gibi çeşitli faktörler bu duruma neden olabilir.

Hafakanlar günümüzde kırık kalp sendromuyla aynı belirtileri gösterir. O yıllarda bu tarz terimler olmadığından bunu yaşayan kadınların hangi hastalığı tam olarak yaşadığı fark edilmiyordu. 

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