Tarih kitap setlerinde dev indirim: fırsatı kaçırmayın
Ulusalkitap, kitap severleri tarih ile buluşturmaya geliyor. Tarih merakı olanlar için büyük indirimlere giden www.ulusalkitap.com internet sitesi, şimdiden büyük ilgi görmüş durumda. İşte Ulusal Kitap'ın indirime giren kitapları...
www.ulusalkitap.com internet sitesi, kitap severleri tarih ile buluşturmaya hazırlanıyor.
%50 varan indirimler ve vitrininde Mustafa Kemal Atatürk özel bir bölüm ayırması ile okurlarını memnun etmeye devam ediyor. www.ulusalkitap.com sitesinden sizin için seçtiğimiz kitaplar şu şekildedir. Daha fazla kitaba ulaşmak istiyorsanız, internet sitesini ziyaret ederek, sipariş verebilirsiniz.
1. TÜRK SAVAŞ TARİHİ SETİ 5 KİTAP
Sayfa Sayısı: 1058
Cilt Durumu: Ciltsiz
Basım Dili: Türkçe
Yayın Tarihi: 2020
Boyut: Normal Boy
Yazar: Kolektif
Türk Savaş Tarihi kitap seti, www.ulusalkitap.com sitesinde %58 indirim ile 124,50 TL'ye kitap severler ile buluşuyor.
2. 1908 DEVRİMİNİN ANADOLU CEPHESİ
Basım Dili: Türkçe
Yayın Tarihi: 2023
Yazar: H. Zafer Kars
Boyut: Normal Boy
Sayfa Sayısı: 224
Cilt Durumu: Ciltsiz
1908 Devriminin Anadolu Cephesi kitabı, www.ulusalkitap.com sitesinde, %30 indirim ile 56,00 TL'ye kitap severler ile buluşuyor.
3. TÜRKÇE KÖKLER
Basım Dili: Türkçe
Yayın Tarihi: 2022
Yazar: Doğu Perinçek
Boyut: Normal Boy
Sayfa Sayısı: 230
Cilt Durumu: Ciltsiz
Türkçe Kökler kitabı, www.ulusalkitap.com sitesinde %30 indirim ile 28,00TL'ye kitap severler ile buluşuyor.
Tarih merakı olan kitap severler, daha fazla kitaba göz atmak isterler ise www.ulusalkitap.com sitesini ziyaret edebilirler.
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