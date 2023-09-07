Tarih kitap setlerinde dev indirim: fırsatı kaçırmayın

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1. TÜRK SAVAŞ TARİHİ SETİ 5 KİTAP

Sayfa Sayısı: 1058

Cilt Durumu: Ciltsiz

Basım Dili: Türkçe

Yayın Tarihi: 2020

Boyut: Normal Boy

Yazar: Kolektif

Türk Savaş Tarihi kitap seti, www.ulusalkitap.com sitesinde %58 indirim ile 124,50 TL'ye kitap severler ile buluşuyor.

2. 1908 DEVRİMİNİN ANADOLU CEPHESİ

Basım Dili: Türkçe

Yayın Tarihi: 2023

Yazar: H. Zafer Kars

Boyut: Normal Boy

Sayfa Sayısı: 224

Cilt Durumu: Ciltsiz

1908 Devriminin Anadolu Cephesi kitabı, www.ulusalkitap.com sitesinde, %30 indirim ile 56,00 TL'ye kitap severler ile buluşuyor.

3. TÜRKÇE KÖKLER

Basım Dili: Türkçe

Yayın Tarihi: 2022

Yazar: Doğu Perinçek

Boyut: Normal Boy

Sayfa Sayısı: 230

Cilt Durumu: Ciltsiz

Türkçe Kökler kitabı, www.ulusalkitap.com sitesinde %30 indirim ile 28,00TL'ye kitap severler ile buluşuyor.

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