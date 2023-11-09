Troy'a Nasıl Geçilir? Vakıfbank Troy Karta Nasıl Geçilir?

Troy kart son günlerde trend olan konuların başında gelmekte. Peki Troy kart nedir? Troy'a nasıl geçilir? Tüm bu soruların cevapları ve Troy kartla ilgili bilmeniz gerekenler yazımızda!

TROY KART NEDİR? TROY'A NASIL GEÇİLİR?

Son günlerde "Troy kart" terimi gündemde. Pek çok kişi Troy kartı ilk defa duymakta ve doğal olarak Troy kart nedir sorusunu sormaktalar. Troy kart konseptini bilenler ise Troy'a nasıl geçilir konusunu araştırmakta, ve Troy kartın avantajlarından yararlanmak istenmekte. Sizler için Troy kart hakkındaki tüm bilinmeyenlere açıklık getirip bu konsepti tanıtıyoruz.

Türkiye'nin ilk ve tek yerli ödeme sistemi olan Troy kart Bankalar Arası Kart Merkezi tarafından 2015 yılında kurulmuştur. Aynı zamanda kart izni için de 2016 tarihinde TCMB’den de onay alınarak yürürlükteki yasalara uygun olarak hareket edilmiştir. Troy kart konseptinde kullanıcıya; kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart olmak üzere üç farklı türde kart sunulmaktadır. Visa ve Mastercard gibi uluslararası kart şemalarıyla uyumlu olan Troy kart, Türkiye'de ve yurt dışında yaygın olarak kullanılmaktadır. Troy kart ile Türkiye'deki tüm ATM'lerden ve POS'lardan para çekebilir, alışveriş yapabilir, fatura ödeyebilir ve diğer finansal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki Troy'a nasıl geçilir?

TROY KARTA NASIL GEÇİŞ YAPILIR?

Troy karta geçmek için iki farklı yol vardır:

Bunlardan ilki halihazırda olan kartınızı değiştirmektir. ilgili bankanın müşteri hizmetlerini arayarak veya web sitesindeki başvuru formunu doldurarak TROY kart başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu durumda, mevcut kartınız iptal edilecek ve yerine TROY kartınız gönderilecektir.

İkinci yol ise yeni bir kart almaktır. Mevcut bir kartınız yoksa, bankanıza veya elektronik para kuruluşuna başvurarak yeni bir Troy kart talep edebilirsiniz. Bu durumda, yeni kartınız size gönderilecektir.

TROY KARTIN AVANTAJLARI

Troy kartın avantajları şunlardır: