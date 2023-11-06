Ziraat Bankası 32 Günlük Faiz Oranı Ne Kadar? Ziraat Bankası Yem Kredisi Nedir?

En eski bankaların başında gelen Ziraat Bankası 32 Günlük Faiz Oranı Ne Kadar? Gündemde olan Ziraat Bankası yem kredisi nedir? Sizler için yazdık!

500 BİN TL AYLIK FAİZ GETİRİSİ ZİRAAT BANKASI NEDİR? ZİRAAT BANKASI 32 GÜNLÜK FAİZ ORANI NE KADAR?

Ziraat Bankası, Türkiye'nin en köklü ve büyük kamu bankalarından biridir. 1863 yılında kurulan banka, Türkiye ekonomisinin gelişimine ve finans sektörünün büyümesine önemli katkılarda bulunmuştur. Hem bireysel müşterilere hem de işletmelere geniş bir yelpazede finansal hizmetler sunan Ziraat Bankası, güvenilirlik ve uzmanlık konularında tanınmıştır.

Ziraat Bankası, bireysel bankacılık, ticari bankacılık, yatırım bankacılığı, kredi kartları, krediler ve daha birçok finansal ürün ve hizmet sunar. Ayrıca, banka, özellikle çiftçilere yönelik tarım kredileri konusunda uzmandır ve bu alanda birçok projeye destek sağlamıştır. Ziraat Bankası'nın 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı %18,50'dir. Yani, 500.000 TL'lik bir mevduatın 32 günlük vadeli Ziraat Bankası'nda faiz getirisi aylık 7.812,50 TL'dir. Ziraat Bankası, 32 günlük vadeli mevduat hesabı için ayrıca bir hoş geldin faizi de vermektedir. Hoş geldin faizi, ilk 3 ay için %20'dir. Yani, 500.000 TL'lik bir mevduatın 32 günlük vadeli Ziraat Bankası'nda hoş geldin faizi dahil faiz getirisi aylık 8.333,33 TL'dir. Yazı başlığında yer alan her iki ifade birbirini tamamlar nitelikte. Peki son zamanlardan gündeme gelen Ziraat Bankası yem kredisi nedir?

ZİRAAT BANKASI YEM KREDİSİ

Ziraat Bankası yem kredisi, çiftçilerin tarımsal üretimde kullanacakları yem ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla sunulan bir kredi türüdür. Bu kredi ile çiftçiler, hayvanlarının beslenmesi için ihtiyaç duydukları yemleri satın alabilirler. Ziraat Bankası yem kredisi, 36 aya kadar vadeli olarak kullandırılmaktadır. Kredinin faiz oranı, kredinin vadesine ve kredibiliteye göre değişmektedir. Ziraat Bankası yem kredisi, çiftçilere tarımsal üretimde önemli bir destek sağlamaktadır. Bu kredi ile çiftçiler, hayvanlarının beslenmesi için ihtiyaç duydukları yemleri uygun şartlarda temin edebilirler.

ZİRAAT BANKASI 2000 TL HEDİYE KAMPANYASI!

Ziraat Bankası, 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında Bankkart Lira ile 20.000 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilerine 2.000 TL Bankkart Lira hediye ediyor. Kampanyadan yararlanmak için, Bankkart Lira'nın kredi kartı limiti en az 5.000 TL olmalıdır.

Kampanyaya dahil olan iş yerleri ise, aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren mağazalardır: