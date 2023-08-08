UYAP nedir, hangi hizmetleri sunar, nasıl kullanılır?

UYAP, adliye ve mahkemelerde kullanılan bir dizi yazılım, uygulama ve veri tabanını içerir. Bu sayede yargı mensupları ve vatandaşlar; dava takip edebilme, belgeleri elektronik olarak sunma, bilgi alışverişi yapma ve daha birçok işlemi hızlı ve kolay şekilde dijital platform üzerinden gerçekleştirebilirler.

UYAP'IN SUNDUĞU BAZI HİZMETLER VE ÖZELLİKLER:

Dava Takip Sistemi: Vatandaşlar ve avukatlar, dava dosyalarını ve duruşma takvimini çevrimiçi olarak görüntüleyebilirler.

Elektronik Dava Dosyası: Mahkeme süreçleri elektronik ortamda yönetilir ve dosyalar bu platform üzerinden paylaşılır.

İcra Takip Sistemi: İcra takipleri ve borç tahsilatı işlemleri de dijital olarak yönetilebilir.

Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözümü: UYAP, arabuluculuk süreçlerini destekleyen bir altyapı sunar.

Duruşma Bildirimleri: Taraflar, duruşma tarihleri ve saatleri hakkında bildirimler alabilirler.

Belge Sunma ve İşlem Yapma: Taraflar ve avukatlar, belgeleri ve dilekçeleri elektronik ortamda sisteme yükleyebilirler.

Entegrasyon: UYAP, çeşitli kamu kurumları ve veri tabanlarıyla entegre çalışarak veri alışverişi yapabilir. (Emniyet birimleri, PTT, SGK, Gümrük Müsteşarlığı vb.)

Karar Destek (Uyarı) Sistemi: Mahkemelerde ve savcılıklarda iş yoğunluğunu ve hataları minimize etmek için öneri ve uyarılar sunan bir sistemdir.

Vatandaş Bilgi Sistemi (Vatandaş Portalı): Vatandaşlar, internet üzerinden dava dosyaları ve duruşma bilgileri hakkında bilgi alabilirler.

Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı): Avukatlar, dava dosyalarını inceleyebilir, evrak ekleyebilir, yeni dosyalar açabilir ve harç ödeyebilirler.

UYAP SMS Bilgi Sistemi: Kullanıcılara işlem ve duyuruları SMS aracılığıyla ileten bir sistemdir.

Hukuki, idari ve icra alanlarında çeşitli davalara başvurulabilir.

İdari para cezaları ve Sulh Ceza Hakimliği kararlarına itiraz etme imkanı bulunmaktadır.

Herhangi bir dava veya icra dosyasına belge gönderme olanakları sunulmaktadır.

Başsavcılıklara dilekçe ile başvurular gerçekleştirilebilir.

Arabuluculuk dosyalarına başvurular yapma fırsatı sunulmaktadır.

Dosya sorgulama işlemleri, dosya takibi, evrak görüntüleme, safahat görüntüleme ve evrak gönderme gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

Sabıka kaydı ve MERNİS nüfus kaydı gibi belgeleri temin etme imkanı mevcuttur.

Arabulucu ve Uzlaştırmacı sınav başvuruları ve işlemleri yapılabilmektedir.

Harç hesaplama ve ödeme işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

UYAP'ın sunduğu tüm hizmetlere https://uyap.gov.tr/Hizmetler adresinden ulaşabilirsiniz.

UYAP NASIL KULLANILIR?

UYAP Bilişim Sistemi üzerinden işlem yapabilmek için vatandas.uyap.gov.tr internet sitesine girmeniz gerekir.

UYAP Vatandaş Portalı'ndan işlem yapmadan önce e-Devlet şifresi, e-İmza, mobil imza ya da UYAP e-imza ile girişleri yapmanız gerekmektedir.

Giriş işlemi tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmek istenen işlemler ile ilgili bilgiler sistem üzerinde görülebilir.

Dilerseniz, e-Devlet sistemine giriş yaparak da UYAP vatandaş portalına ulaşabilirsiniz. e-Devlet girişinden sonra arama kısmına 'UYAP Vatandaş' yazarak işlem sayfasına ulaşabilirsiniz.

https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/giris.jsp adresinden giriş yapabilirsiniz.