10 Kasım 2023 Cuma TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?
Diziler, yarışma programı hepsi yeni bölümleriyle her akşam ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Her gün birbirinden farklı programların olması "bugün ne izleyeceğim?" sorusunu doğuruyor. Bu akşam TV yayın akışında ne var? İşte 10 Kasım 2023 Cuma günü sevilen dizi ve programlar.
Diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, programlar tüm heyecanıyla devam ediyor. 10 Kasım 2023 Cuma günü en çok reyting alan ve en merak edilen diziler hangi televizyon kanalında başlıyor? Bu akşam hangi diziler, yerli ve yabancı filmler ve programlar var? İşte sizin için derledik...
STAR TV
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:00 Güzel Köylü
18.15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
TRT 1
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 İncir Ağacı
06:45 Elimi Bırakma
08:45 Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:15 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:55 Diriliş "Ertuğrul"
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mahsusa
22:35 3'Te 3
23:55 Kendi Düşen Ağlamaz
02:50 Lingo Türkiye
03:50 Diriliş "Ertuğrul"
05:35 Kapanış
TV8
07.15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Masterchef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye All Star
SHOW TV
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
FOX TV
07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Bu Tabak Kimin
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
22:30 Hudutsuz Sevda
23:45 Orta Sayfa
KANAL D
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
ATV
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları