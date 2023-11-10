10 Kasım 2023 Cuma TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?

Diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, programlar tüm heyecanıyla devam ediyor. 10 Kasım 2023 Cuma günü en çok reyting alan ve en merak edilen diziler hangi televizyon kanalında başlıyor? Bu akşam hangi diziler, yerli ve yabancı filmler ve programlar var? İşte sizin için derledik...

STAR TV

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:00 Güzel Köylü

18.15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

TRT 1

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 İncir Ağacı

06:45 Elimi Bırakma

08:45 Anıtkabir'den Naklen Yayın

09:15 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:55 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mahsusa

22:35 3'Te 3

23:55 Kendi Düşen Ağlamaz

02:50 Lingo Türkiye

03:50 Diriliş "Ertuğrul"

05:35 Kapanış

TV8

07.15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Masterchef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye All Star

SHOW TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

FOX TV

07:45 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Bu Tabak Kimin

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

22:30 Hudutsuz Sevda

23:45 Orta Sayfa

KANAL D

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

ATV

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları