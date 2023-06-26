İl il bayram namazı saatleri
Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala, vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırıyor. Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 05.57, İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24, Çanakkale'de 06.22, Iğdır'da 05.12'de kılınacak. İşte il il bayram namazı saatleri
Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 05.57, İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24, Çanakkale'de 06.22, Iğdır'da 05.12'de kılınacak. Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta ise saat 05.47, Adıyaman'da 05.41, Hatay'da 05.53, Malatya'da 05.39'da bayram namazı eda edilecek.
NAMAZ VAKİTLERİ TABLOSU
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
İl Saat
• Adana :05.54
• Adıyaman: 05.41
• Afyonkarahisar: 06.09
• Ağrı: 05.17
• Aksaray: 05.56
• Amasya: 05.43
• Ankara: 05.57
• Antalya: 06.13
• Ardahan: 05.14
• Artvin: 05.18
• Aydın: 06.22
• Balıkesir: 06.18
• Bartın: 05.55
• Batman: 05.29
• Bayburt: 05.27
• Bilecik: 06.08
• Bingöl: 05.29
• Bitlis: 05.24
• Bolu: 06.00
• Burdur: 06.13
• Bursa: 06.12
• Çanakkale: 06.22
• Çankırı: 05.52
• Çorum: 05.47
• Denizli: 06.18
• Diyarbakır: 05.33
• Düzce: 06.01
• Edirne: 06.18
• Elazığ: 05.35
• Erzincan: 05.31
• Erzurum: 05.23
• Eskişehir: 06.07
• Gaziantep: 05.46
• Giresun: 05.32
• Gümüşhane: 05.29
• Hakkari: 05.19
• Hatay: 05.53
• Iğdır: 05.12
• Isparta: 06.12
• İstanbul: 06.10
• İzmir: 06.24
• Kahramanmaraş: 05.47
• Karabük: 05.55
• Karaman: 06.02
• Kars: 05.14
• Kastamonu: 05.49
• Kayseri: 05.50
• Kilis: 05.48
• Kırıkkale: 05.55
• Kırklareli: 06.15
• Kırşehir: 05.54
• Kocaeli: 06.07
• Konya: 06.04
• Kütahya: 06.10
• Malatya: 05.39
• Manisa: 06.22
• Mardin: 05.32
• Mersin: 05.58
• Muğla: 06.22
• Muş: 05.26
• Nevşehir: 05.53
• Niğde: 05.55
• Ordu: 05.34
• Osmaniye: 05.51
• Rize: 05.24
• Sakarya: 06.05
• Samsun: 05.40
• Siirt: 05.26
• Sinop: 05.42
• Sivas: 05.41
• Şanlıurfa: 05.40
• Şırnak: 05.25
• Tekirdağ: 06.16
• Tokat: 05.41
• Trabzon: 05.27
• Tunceli: 05.32
• Uşak: 06.14
• Van: 05.19
• Yalova: 06.09
• Yozgat: 05.50
• Zonguldak: 05.57