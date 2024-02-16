Elazığ’da otomobil ağaçları devirip takla attı: 2 ağır yaralı

Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki ağaçları devirerek ters döndü. araçta sıkışan ve itfaiye yardımıyla kurtarılan 2 kişi ağır yaralandı.

Elazığ’da otomobil ağaçları devirip takla attı: 2 ağır yaralı

Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. yönetimindeki  01 ARF 095 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı. 5 ağacı deviren ve sağ arka tekerleği koparak ters dönen otomobilde bulunan sürücü O.A ile M.G. araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, kaza yerinde inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Elazığ
Çok Okunanlar
Bakanlık bin 500 personel alacak! KPSS şartı aranmıyor: İşte aranan şartlar
Bakanlık bin 500 personel alacak! KPSS şartı aranmıyor: İşte aranan şartlar
Prof. Dr. Naci Görür o şehri uyardı!
Prof. Dr. Naci Görür o şehri uyardı!
Erdoğan emekli bayram ikramiyelerini açıkladı
Erdoğan emekli bayram ikramiyelerini açıkladı
Toprak altında kalan işçilerin yeri tespit edildi
Toprak altında kalan işçilerin yeri tespit edildi
İşte tarihteki en ölümcül maden kazaları
İşte tarihteki en ölümcül maden kazaları
Öne Çıkanlar Yemen Ordusu İngiliz gemisini vurduğunu açıkladı! | Ulusal Haber Yemen Ordusu İngiliz gemisini vurduğunu açıkladı! | Ulusal Haber THY yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı THY yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı