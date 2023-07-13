Flört uygulamaları sizi hayal kırıklığına mı uğratıyor? Araştırma kullanıcılarının neden memnun olmadıklarını açıklıyor

Tinder, her ay tahmini 75 milyon kullanıcıya sahip, dünyanın açık ara en popüler flört uygulamasıdır. Ve birçok kişiye yeni insanlarla tanışma ve tatmin edici bir ilişki kurma şansı sunarken , diğerleri için bir hayal kırıklığı ve kafa karışıklığı kaynağı oldu. Başlangıçta heyecan verici sohbetlerin açıklanamaz bir şekilde giderek artan, sürünen bir sessizliğe dönüştüğü "hayalet" deneyimi, göründüğü kadarıyla çok yaygın. Şimdi, yeni araştırma bunun neden olduğunu açıklamaya yardımcı olabilir. Birçok kullanıcının en başta kimseyle çıkmakla ilgilenmediği ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA FLÖRT GERÇEK Mİ?

KULLANICILARIN ÇOĞU EVLİ VEYA İLİŞKİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

1.387 Tinder kullanıcısıyla yapılan bir ankette, yarısı kimseyle çevrimdışı tanışmakla ilgilenmediğini söylerken, neredeyse üçte ikisinin evli ya da zaten bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Görünüşe göre, en azından birçok insan için, çevrimiçi flört, dikkat dağıtma, eğlence ve özgüven artışı sağlayan başka bir sosyal medya biçimi haline gelmiş olabilir. Bu, dışarıda çıkmak isteyen kimse olmadığı anlamına gelmez, sadece Tinder ile etkileşime geçmek için psikolojik motivasyonların önceden varsayıldığından çok daha çeşitli olduğu ve bu motivasyonların, birinin uygulamadan ve tarihlerden sahip olabileceği memnuniyet düzeylerini etkilediği anlamına gelir.

FLÖRT UYGULAMASINDAN DAHA FAZLA

FLÖRT UYGULAMASINDAN DAHA FAZLA

Bugüne kadar, pek çok çalışma çevrimiçi flört hizmetlerinin kullanımını araştırdı, ancak çok azı, flört uygulamalarının ve kolaylaştırdıkları (amaçlanan) tarihlerin kullanıcı memnuniyetine özel önem verdi.

Psikiyatri ve davranış bilimleri klinik profesörü ve bir yazar olan Dr Elias Aboujaoude, çalışma ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

- İnsanların genel olarak çevrimiçi flörtten ve bunun yol açabileceği çevrimdışı tarihlerden ne kadar memnun olduklarına gelince, bu kadar az veri olması beni oldukça etkiledi.

Fransa ve İsviçre'den Aboujaoude ve meslektaşları, İngilizce konuşan Tinder kullanıcılarına uygulamayı kullanma motivasyonları hakkında sorular sordu; sahip oldukları maç sayısı ve çevrimdışı tarihler; ilişki durumları; ve ortak seçme konusundaki seçicilikleri. Ayrıca, bir kişinin dürtüsellik düzeyi, depresyon, yalnızlık ve benlik saygısı gibi belirli psikolojik faktörleri değerlendirmek için sorular sordular. Son olarak, katılımcılardan uygulamadan ve sahip olmayı başardıkları çevrimdışı tarihlerden genel memnuniyetlerini derecelendirmeleri istendi.

Tüm cevaplar, çevrimiçi bir anket aracılığıyla kendi kendine bildirildi.

Aboujaoude, flört uygulamaları hakkında şu ifadeleri ekledi:

- Şaşırtıcı olan kısım, büyük bir yüzdenin, yaklaşık yarısının, tarih bulmak için internete girmemesi," diye açıkladı. "Birinin bir randevu bulmakla ilgilenmiyorsa neden bunca zamanını bir flört uygulamasında geçirdiği ilginç bir soru haline geliyor.

NEDEN FLÖRT UYGULAMALARINA İHTİYAÇ DUYUYORLAR?

NEDEN FLÖRT UYGULAMALARINA İHTİYAÇ DUYUYORLAR?

Anlamlı randevular veya sıradan cinsel partnerler aramanın yanı sıra, pek çok kullanıcı eğlence, dikkat dağıtma ve olumsuz duygularla baş etmenin bir yolu olarak olumlu duyguları artırma girişimi için Tinder'a yöneliyor gibi görünüyor.

Araştırmayı yürüten Aboujaoude, flört uygulamaları hakkında şu ifadeleri kullandı:

- Onlara flört uygulamaları diyoruz, ancak açıkça flört etmenin yanı sıra başka işlevlere de hizmet ediyorlar

O ve meslektaşları, Tinder'dan genel memnuniyetin 4 puanlık bir ölçekte yaklaşık 2,39 olarak derecelendirildiğini ve çevrimdışı randevuların 5 puanlık bir ölçekte ortalama olarak yaklaşık 3,05 olarak değerlendirildiğini buldu.

Ekip, özel olarak geliştirilmiş bir makine öğrenimi modeli aracılığıyla uygulama memnuniyetini öngören değişkenleri değerlendirebildi. Daha yüksek memnuniyet sağlama olasılığı en yüksek olanlar, Tinder'ı amaçlanan amacı olan flört ve sosyalleşme için kullanmaktı. Bununla birlikte, uygulamadan daha az memnun olanlar, uygulamayı olumsuz duyguları reddetmek için bir başa çıkma mekanizması olarak kullanma eğilimindeydiler veya dürtüsellik veya depresif ruh halleri gibi psikolojik nitelikler sergilediler.

Nihayetinde, öyle görünüyor ki çevrimiçi flört, akıl sağlığı sorunlarıyla başa çıkmak için etkili bir mekanizma değil. Aboujaoude'ye göre bu tür bir kullanım, kullanıcı için bu tür koşulları şiddetlendirebilir.

- Sağlıksız başa çıkma mekanizması üzerinde çalışmanız gerekiyor, ancak aynı zamanda neyle başa çıkmaya çalıştığınızı da ele almanız gerekiyor. "Depresyon, DEHB, kaygı veya başka bir şey gibi gerçek bir ruh sağlığı durumu olduğu ortaya çıkarsa, bunun teşhis edilmeden kalmasını istemeyiz. Bu durumlar için çok etkili olabilecek yerleşmiş tedaviler var.

İlginç bir şekilde, çevrim dışı flörtten en yüksek memnuniyet düzeylerini tahmin ediyor gibi görünen değişken yaştı. Yaşlı insanların flört uygulamalarında daha az deneyime sahip olması ve onlara daha gerçekçi beklentilerle yaklaşması ve eşleşmeleri konusunda daha seçici olması olabilir.

Aboujaoude, uygulamalar hakkında en son şu ifadeleri ekledi:

- Sıradan bir kullanıcının muhtemelen bu bulgudan ders çıkarabileceğini ve çevrimiçi flört deneyimleriyle daha mutlu olabileceğini düşünüyorum.

Çalışma, Cyberpsychology Behavior and Social Networking dergisinde yayınlandı .