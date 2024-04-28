İstanbul'un 27 tabiat parkı nerelerde?

İstanbul'da 2011'den sonra yapılan çalışmalarla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 27 tabiat parkının kapladığı alan 6 bin hektara yaklaştı.

İstanbul'da mevcut 27 tabiat parkı bisiklet sporu, piknik, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, doğa temalı şenlikler, konaklama, olta balıkçılığı, yaban hayatı gözlemciliği ve yüzme gibi faaliyetler için doğaseverlere hizmet veriyor.

Kentin eşsiz güzelliklerini dört mevsim barındıran tabiat parkları, bahar aylarında doğanın canlanmasıyla yemyeşil bir görünüme bürünüyor.

Parklar, içindeki yaban hayatıyla da dikkati çekiyor.

Söz konusu parkların 9'u Anadolu yakasında bulunurken, bunların toplam yüz ölçümleri 4 bin 400 hektarı aşıyor.

Avrupa yakasındaki 18 tabiat parkının kapladığı alan yaklaşık bin 500 hektar olarak ölçülürken, bunların çoğunun Sarıyer ilçesi sınırlarında yer aldığı görülüyor.

EN BÜYÜK TABİAT PARKI POLONEZKÖY

27 tabiat parkının en büyüğü 3 bin hektarlık yüz ölçümüyle Polonezköy. Onu 335 hektarlık alanla Şamlar Tabiat Parkı izliyor.

Flora açısından büyük bir zenginlik sunan Polonezköy Tabiat Parkı içerisinde birer sülün- keklik ve geyik- karaca üretme istasyonu da bulunuyor.

Ayrıca bu tabiat parkında kızıl geyik, karaca, yaban domuzu, çakal, tilki, sincap, sansar, gelincik, sülün, keklik, atmaca, şahin, doğan, karatavuk, saka, üveyik, baykuş, saksağan ve serçe gibi hayvanlar hayatlarını sürdürüyor.

İstanbul'un en büyük ikinci tabiat parkı olan Şamlar ise flora zenginliği haricinde tilki, tavşan, sincap, şahin, saka, saksağan gibi hayvanlara ev sahipliği yapıyor.