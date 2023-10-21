Karadenizli Balıkçılar İmkansızı Başardı! Balıklı Ağı İle Yakaladıkları Bu Canlı Herkesi Şaşırttı

Karadenizli balıkçıların yakaladıkları bu canlı görenleri adeta şaşırttı. Bakan herkesin şaşkına döndüğü görüntüler kameraya yansıdı. Balıklı ağı ile yakaladıkları yavru ayıyı görenler gözlerine inanamadı. Video olmasaydı kimse bu durumun gerçek olacağını düşünemezdi. İşte herkesin merak ettiği o görüntülerden ayrıntılar...

Balıklı Ağı İle Yakaladıkları Bu Canlı Herkesi Şaşırttı

Giresun'un Keşap ilçesinde balık avına çıkan Karadenizli balıkçılar, denizin ortasında bitkin halde buldukları yavru ayıyı ağları ile yakalayarak kıyıya çıkarttı.

Keşap ilçesi açıklarında tekneleriyle balık avına çıkan kıyı balıkçıları, yaklaşık olarak 2 mil açıkta denizde yüzen yavru bir ayı gördüler.

Bir süre takip ettikleri ayının bitkin ve boğulmak üzere olduğunu fark eden balıkçılar, ağlarıyla yakaladıkları ayıyı tekneye çıkarıp kıyıya getirdiler. Balıkçılar, ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiler.