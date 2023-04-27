Küçük Genç Odası dekorasyonu nasıl olur?

Yaşam alanı içerisinde genç odası olarak ayrılan oda küçük bir alan olabilir. Fakat alanın küçük olması uyku alanı, çalışma alanı ve depolama alanından ödün verileceği anlamına gelmez. Küçük genç odalarında bulunan depolama alanları için pratik çözümler oluşturulabilir. Örneğin gardırop seçimleri uzun ve askı alanı fazla tercih edilebilir. Gardırop üstüne hurç ve kutular ile eşyalar kaldırılabilir.

Çalışma alanında yer alan mobilyalar için de alternatifler mevcut. Küçük genç odaları için genellikle kitaplık ile birleşik çalışma masaları önerilmektedir. Bu şekilde tasarlanan çalışma masaları geniş ve kitaplık alanı fazla masalardır. Sınav döneminde olan gençler için konforlu ve pratik çalışma imkanı sağlar.

Küçük genç odası için yatak, karyola ve baza seçiminde ise temel amaç alanın aydınlık ferah ve rahat görünmesidir. Genç odası için yatağa uygun karyola, baza seçimini yaparken istekleri ve ihtiyaçları diğer mobilyalara göre daha çok göz önünde bulundurmalısınız.

Eğer depolama problemi büyükse ve ek alana mutlaka ihtiyaç var ise baza tercih edilmelidir. Fakat genç odası dışında ev içerisinde depolama amaçlı kullanılan farklı bir alan var ise, genç odası küçük olmasına karşın ferah gösterilmesi gerekiyor ise yatağa uygun karyola tercih edilmelidir. Karyolalar genç odasının dekorasyonuna göre masif ahşap veya demir ferforje olabilir.

FARKLI ALAN İMKANLARINA SAHİP GENÇ ODALARI

Genç odası dekorasyonunda çocuk ve bebek odasından farklı olarak dikkat edilmesi gereken önemli bölümler mevcuttur. Genç odaları temelde 3 alan barındırması ile ön plana çıkar. Bu 3 alan:

Uyuma alanı

Depolama alanı

Çalışma alanıdır.

Uyuma Alanı

Gençler için tasarlanan odalarda uyuma alanı farklı dekorasyonlara sahip olabilir. Gençlerin hayal gücünü harekete geçirecek duvar renkleri tavana asılan resimler veya figürler ile tamamlanabilir. Yatak başının yaslandığı tek duvar pastel bir renk seçip diğer duvarlar soft bir renge boyanabilir. Bu boyamaya alternatif olarak duvar renkleri arasında kontrast oluşturarak maviye boyanmış duvarlar turuncu tek duvar ile tamamlanabilir.

Özellikle uyku alanı olarak dekore edilen yatak, komidin gibi mobilyaların konumlandırıldığı duvarın farklı renk olması önerilir. Gerçek dinlenmenin ve tüm koşturmadan arınıp odanın sahibinin farklı bir atmosferde var olduğunu hissetmesini sağlayacaktır.

Genç odalarında uyku alanı dekore edilirken yatak, baza, karyola gibi mobilyalar ileriye dönük bir düşünce ile seçilmeli. Aileler genellikle ergenlik ile zevkleri değişen, istekleri kendi fikirlerini barındıran ve özellikle kendi iç dünyalarını yansıtmaya çalışan çocukları için genç odası hazırlama işine girişirler. Kendini bulma yolunda olan bu gençlerin bedenleri de hızla gelişmekte ve büyümektedir. Bu sebeple yatak, baza ve karyola seçimleri bu gelişme göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Genç odası içinde yer alan alanlar elbette birbiri ile bağlantılıdır. Genç odası için seçilen doğru boyuttaki bir baza depolama alanına katkı sağlayarak depo alanını arttırırken bazasız seçimler mekana ferahlık katacaktır. Oda genişliğine ve ihtiyaca göre seçimler yapılır.

Depolama Alanı

Depolama alanı özellikle küçük genç odalarında çok ihtiyaç duyulan alanlardandır. Gençlerin olgunlaşma yolunda zevkleri hızla değişmektedir. Ergenlik döneminde tarzlarını bulurken onlara alan yaratmak gerekir.

Mobilya olarak büyük bir gardrop seçimi yapılarak depolama alanı arttırılabilir. Fakat genç odasının toplam alanı yazlık ve kışlık tüm kıyafetleri depolayacak kadar büyük olmayabilir. Bu gibi durumlarda bazalı yatak takımları tercih edilebilir. Baza altlarında bulunan alan düzenli bir görüntü sağlayarak genç odasında meydana gelebilecek her türlü fazla eşyayı depolayabileceğiniz bir bölgedir.

Baza yalnızca genç odalarını değil yetişkin yatak odalarını, hatta çocuk ve bebek odalarını da ferah görüntüden uzaklaştırıyor. Ferah bir görünüme sahip derinliği arttırılmış bir genç odası hazırlamak istiyorsanız seçtiğiniz yatak boyutuna göre uygun bir karyola tercih edebilirsiniz. Karyola tercihleri için de depolama alanı sağlanabilir. Karyola altlarına yerleştirebileceğiniz ahşap veya keçe kutular genç odaları için kıyafetlerin, kitapların, kablo ve fotoğraf albümlerinin depolanmasını kolaylaştıracaktır.

Çalışma Alanı

Çalışma alanları genç odaları için vazgeçilmezdir. Genç odaları genellikle sınava hazırlanan, hedefleri doğrultusunda emek vermesi gereken bir yaş grubu için dekore edilmektedir. Çocukluk çağından çıkıp gençlik çağına doğru ilerledikçe sorumluluklar artmaktadır. Gelecek planlaması, kariyer hedeflerinin belirlenmesi temel sorumluluklarındandır.

Genç odalarında bulunan çalışma alanları dekore edilirken oda içerisinde yer alan mobilyaların birbirine göre konumlandırılması önemli bir faktördür. Çalışma alanında mutlaka bulunması gereken mobilyalar şu şekilde sıralanabilir:

Çalışma masası

Konforlu bir çalışma sandalyesi

Masa lambası

Kitaplık

Çalışma alanının temel mobilyası olan çalışma masası mümkün olduğu kadar uyku ve dinlenme alanındaki yataktan uzak ve gün ışığından faydalanabilmek için pencereye yakın olmalıdır. Çalışma masasının genişliği odanın sahibi olacak gencin çalışma şekli ile doğrudan ilişkilidir.

Eğer masasının boş olmasını tercih ediyor ve kalem, yapışkan not, sticker gibi pek eşya kullanmıyor ise küçük dikdörtgen çalışma masaları yeterli ve ideal olacaktır. Fakat her şey elimin altında olsun diyen gençler için de üst raf bölmesi olan alanı daha geniş çalışma masaları seçenekler arasında mevcut.

ÇALIŞMA ALANINDA GENÇLERİN KONSANTRASYONU NASIL ARTTIRILIR?

Yaşam alanlarında gençler için özellikle bir alan yaratılması ardından bu alanın genç odası olarak değerlendirilmesi ve dekore edilmesi önemlidir. Gençlerin kendilerini daha iyi ifade edebileceği, vakit geçirirken zevk alacağı, kendilerine ait alanın verdiği rahatlık ile hobilerini ve yeteneklerini keşfedebileceği bu alanlar gençlerin kişisel gelişimini tamamlaması için gereklidir.

Gençler için yaşam alanı hazırlanırken konfor ön planda olmalıdır bu sayede yetişkinliğe adım atma sırasında özellikle ergenlik döneminde kişi kendini bulabilsin. Kendi tasarlamış olduğu bir tablonun, el yapımı seramik bir duvar süsünün, tek tek düğümler attığı makrome avizenin odasında yer alması gençler için alana sahiplik duygusunu geliştirecektir.

Gençlerin kendileri hakkında oluşturdukları düşüncelere izin vermek ve onları onaylayarak, destekleyerek geleceğe karşı motivasyonları arttırılmalıdır. İstedikleri çalışma masasını ve çalışma sandalyesini tercih ederek çalışma alanlarını kendileri dekore edebilir. Bu sayede kendi amaçları uğruna kendi tasarladıkları alanda çalışmak onları iyi hissettirecektir.

Masa aydınlatmalarının sarı ışık olması doğru odaklanma için yardımcı olur. Işığın çalışma kağıdına doğrudan değil de duvara yansıtılarak düşmesi göz sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Ek masa aydınlatması tercih edilmiyor ise çalışma alanı odanın aydınlatmasını arkaya alacak şekilde olmalıdır. Bu gençlerin çalışma süresini uzatacak ve odaklarını arttıracaktır. Işıklandırmaya ek olarak odanın renklendirmesi özellikle çalışma alanında sakinliği çağrıştıran sade renkler ile sağlanmalıdır.

Sonuç olarak gençlerin odalarında çalışma motivasyonlarını, konsantrasyonlarını ve odaklanma sürelerini artırıcı temel prensip konforlu, rahat ve kendisini ifade eden şekilde olmasıdır.

ÜNİVERSİTE DÖNEMİNDEKİ GENÇLER İÇİN OFİS TİPİ GENÇ ODASI

Genç odaları çocukluk döneminin ardından kişinin kimliğini araması ve kendine ait alan yaratmak istemesi ile zevklerinin şekillenmesi ve olgunlaşmaya başlamasıyla hazırlanmaya başlamaktadır. Bu evrelerin bir adım daha ilerisinde kariyerine oldukça yaklaşmış üniversite dönemindeki genç odaları söz konusudur.

Üniversite döneminde aile ile yaşayan gençler aile evinde kendi yaşam alanlarını dekore ederken öğrenci evinde yaşayan gençler ev arkadaşları ile ortak veya bireysel dekorasyon yapar.

Üniversite dönemindeki gençler çalışma hayatına kendilerini hazırlamak için ofis tipi çalışma masaları, çalışma sandalyeleri aksesuarları tercih ederler. Hayatın onları kariyerlerine hazırlamasına izin vermek gerekir. Doğru tercihleri yaparken gençlerin yanında olmak onları konfor alanlarında hissettirecektir.