Hayat kurtaran madenciler: "Yorulduk ama hayat kurtarmak daha önemli"

Hatay'ın Antakya ilçesinde arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda Zonguldak'tan gelen madenciler de yer alıyor.



Deprem sonrası tonlarca ağırlıktaki enkaz altında saatlerce çalışan madenciler, molalarda ateş başında dinleniyor.



Bazılarının ise yorgunluktan gözleri kapanıyor.



Öte yandan Malatya'ya gelen 45 Somalı madenci, enkaz alanlarında başladıkları çalışmalara 24 saat dönüşümlü olarak devam ediyor.



"Ağaç belleme" yöntemiyle 83 yaşındaki depremzede Halime Gürbüz enkazdan sağ kurtarıldı.