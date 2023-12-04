Son Dakika İstanbul Depremi Sonrası Merak Ediliyor! İşte İstanbul'un Depreme En Dayanıklı İlçeleri

İstanbul, Bursa ve başka bir çok ilde hissedilen deprem sonrası İstanbullular tedirgin. İstanbul'da beklenen depremin 7'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yaşayanlar, olası İstanbul depreminde en güvenli olacak ilçeler merak ediliyor. İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçelerini sizler için derledik.

İstanbul Depremi Sanıldı

Bursa merkezli 5,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un pek çok ilçesinden hissedildi. Depremi hissedenler İstanbul'da deprem olduğunu düşündü. Depremin ilk dakikalarında sosyal medya kullanıcıları depremin İstanbul'da olduğuna dair bilgiler paylaştı. Kandilli ve AFAD'ın açıklaması sonrası depremin Marmara Denizi'nde Bursa açıklarında gerçekleştiği öğrenildi. Depremi hisseden İstanbullular ise İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçelerini merak etti.

İstanbul Depreminde En Riskli İlçeler Hangileri?

Olası İstanbul depreminde, Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçelerin özellikle tehlikede olduğu biliniyor. İBB'nin yayınladığı raporlarda tsunami tehlikesi de hesaba katıldığında Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçelerin tehlikeleri gözler önüne seriliyor. İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor. Fay hattı Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Aynı zamanda Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor. İstanbul deprem haritası, deprem riski taşıyan bölgeleri düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor. Buna göre İstanbul'un en riskli ve orta riskli ilçeleri şu şekilde sıralanıyor:

Yüksek Riskli İlçeler ve Semtler:

Zeytinburnu

Küçükçekmece

Florya

Esenkent

Ispartakule

Ambarlı

Avcılar

Haramidere

Orta Riskli İlçeler ve Semtler:

Üsküdar Çukuru

Tarabya Çukuru

Tophane

Çayırbaşı Çukuru

Ortaköy

Kurbağalıdere

Alibeyköy

Moda Sahili

Silivri

Fatih

Gümüşyaka

Topkapı

İstanbul Depreminde En Güvenli İlçeler Hangileri?

İstanbul deprem haritasında olası İstanbul depreminde en güvenli ilçeler ve semtler şu şekilde sıralanıyor:

Pendik

Kadıköy

Kartal

Ümraniye

Şile

Üsküdar

Darıca

Erenköy

Çengelköy

Suadiye

Altunizade

Polonezköy

Eminönü

Rumelihisarı

Adalar

Beşiktaş

İçerenköy

Sarıyer

Nişantaşı

İstinye

Gültepe

Kağıthane

Taksim

Arnavutköy

Şişli

Levent

Burada unutulmaması gereken, depremde risk teşkil eden pek çok faktörün olduğudur. Bunlardan başlıcası ise oturduğunuz binanın sağlamlığıdır. Bu yüzden, oturduğunuz ilçe güvenli ilçeler listesinde olsa bile binanızın dayanıklılığını test ettirmeyi ihmal etmeyin. En güvenli ilçedeki sağlam olmayan bina, düşük büyüklüklerdeki depremlerde yıkılabilir. Depremde bir diğer tehlike de tsunamidir. Oturduğunuz ilçenin Marmara Denizi'ne kıyısı varsa, yetkililerin uyarıları ve acil durum planları dahilinde deprem sonrası bulunduğunuz yerden hızla uzaklaşmanız gerekebilir.