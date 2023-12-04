Son Dakika İstanbul Depremi Sonrası Merak Ediliyor! İşte İstanbul'un Depreme En Dayanıklı İlçeleri
Son Dakika İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Bursa olarak açıklandı. 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ise İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler merak ediliyor. İşte İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçeleri.
İstanbul, Bursa ve başka bir çok ilde hissedilen deprem sonrası İstanbullular tedirgin. İstanbul'da beklenen depremin 7'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yaşayanlar, olası İstanbul depreminde en güvenli olacak ilçeler merak ediliyor. İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçelerini sizler için derledik.
İstanbul Depremi Sanıldı
Bursa merkezli 5,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un pek çok ilçesinden hissedildi. Depremi hissedenler İstanbul'da deprem olduğunu düşündü. Depremin ilk dakikalarında sosyal medya kullanıcıları depremin İstanbul'da olduğuna dair bilgiler paylaştı. Kandilli ve AFAD'ın açıklaması sonrası depremin Marmara Denizi'nde Bursa açıklarında gerçekleştiği öğrenildi. Depremi hisseden İstanbullular ise İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçelerini merak etti.
İstanbul Depreminde En Riskli İlçeler Hangileri?
Olası İstanbul depreminde, Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçelerin özellikle tehlikede olduğu biliniyor. İBB'nin yayınladığı raporlarda tsunami tehlikesi de hesaba katıldığında Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçelerin tehlikeleri gözler önüne seriliyor. İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor. Fay hattı Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Aynı zamanda Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor. İstanbul deprem haritası, deprem riski taşıyan bölgeleri düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor. Buna göre İstanbul'un en riskli ve orta riskli ilçeleri şu şekilde sıralanıyor:
Yüksek Riskli İlçeler ve Semtler:
- Zeytinburnu
- Küçükçekmece
- Florya
- Esenkent
- Ispartakule
- Ambarlı
- Avcılar
- Haramidere
Orta Riskli İlçeler ve Semtler:
- Üsküdar Çukuru
- Tarabya Çukuru
- Tophane
- Çayırbaşı Çukuru
- Ortaköy
- Kurbağalıdere
- Alibeyköy
- Moda Sahili
- Silivri
- Fatih
- Gümüşyaka
- Topkapı
İstanbul Depreminde En Güvenli İlçeler Hangileri?
İstanbul deprem haritasında olası İstanbul depreminde en güvenli ilçeler ve semtler şu şekilde sıralanıyor:
- Pendik
- Kadıköy
- Kartal
- Ümraniye
- Şile
- Üsküdar
- Darıca
- Erenköy
- Çengelköy
- Suadiye
- Altunizade
- Polonezköy
- Eminönü
- Rumelihisarı
- Adalar
- Beşiktaş
- İçerenköy
- Sarıyer
- Nişantaşı
- İstinye
- Gültepe
- Kağıthane
- Taksim
- Arnavutköy
- Şişli
- Levent
Burada unutulmaması gereken, depremde risk teşkil eden pek çok faktörün olduğudur. Bunlardan başlıcası ise oturduğunuz binanın sağlamlığıdır. Bu yüzden, oturduğunuz ilçe güvenli ilçeler listesinde olsa bile binanızın dayanıklılığını test ettirmeyi ihmal etmeyin. En güvenli ilçedeki sağlam olmayan bina, düşük büyüklüklerdeki depremlerde yıkılabilir. Depremde bir diğer tehlike de tsunamidir. Oturduğunuz ilçenin Marmara Denizi'ne kıyısı varsa, yetkililerin uyarıları ve acil durum planları dahilinde deprem sonrası bulunduğunuz yerden hızla uzaklaşmanız gerekebilir.