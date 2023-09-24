Türkiye'de en çok tıklanan internet siteleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi site var

Similarweb'de yer alan bilgilere göre Türkiye'de en çok tıklanan internet siteleri açıklandı. Peki Türkiye'de en çok tıklanan internet sitesi hangisi oldu? İşte ayrıntılar...

Türkiye'de en çok tıklanan internet siteleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi site var
Türkiye'de en çok tıklanan internet siteleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi site var
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Türkiye'de en çok tıklanan internet siteleri Similarweb'teki bilgilere göre seçildi. Türkiye'de en çok tıklanan internet sitesi merak edilenler arasında. Peki öne çıkan bu internet siteleri hangileri? İşte Türkiye'de en çok tıklanan internet siteleri...

TÜRKİYE'DE EN ÇOK TIKLANAN İNTERNET SİTELERİ

Türkiye'de en çok tıklanan internet sitesi Similarweb'e göre Google oldu. Listenin ayrıntıları ise görselde mevcuttur.

Türkiye'de en çok tıklanan internet siteleri
Türkiye'de en çok tıklanan internet siteleri

Google'ı Youtube, X ve Instagram izledi. Türkiye'de en çok tıklanan internet siteleri arasında Facebook, Trendyol, Sahibinden, Turkiye.gov.tr de bulunuyor.

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