İstanbul'da kiralık ev fiyatları en ucuz olan ilçeler

İstanbul'da yaşayan insanlar ve İstanbul'a yerleşmek isteyen vatandaşlar merak ediyor. İstanbul'da kiralık ev fiyatları en ucuz olan ilçeler hangileri? İşte yanıtı...

İstanbul'da kiralık ev fiyatları en ucuz olan ilçeler
İstanbul'da kiralık ev fiyatları en ucuz olan ilçeler
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İstanbul'da kiralık ev fiyatları en ucuz olan ilçeler İstanbul'da yaşamayı düşünen insanlar tarafından merak ediliyor. Aynı zamanda İstanbul'da kalan vatandaşların da ilgi duyduğu o liste Hepsiemlak'ta yer alan bilgilere göre belirlendi. İşte İstanbul'da kiralık ev fiyatları en ucuz olan ilçeler...

İSTANBUL'DA KİRALIK EV FİYATLARI EN UCUZ OLAN İLÇELER

İSTANBUL'DA KİRALIK EV FİYATLARI EN UCUZ OLAN İLÇELER
İSTANBUL'DA KİRALIK EV FİYATLARI EN UCUZ OLAN İLÇELER

Silivri: Kentin diğer ilçeleri ve semtleri ile kıyaslandığında Silivri’de ev kiralarının çok daha uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Beylikdüzü: Beylikdüzü kiralık ev fiyatları uygun olan bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda kiralık ev sayısının bu bölgede fazla olması da dikkatlerden kaçmıyor. Çok sayıda kişinin İstanbul’a yerleşmek için tercihini Beylikdüzü yönünde kullandığını söyleyebiliriz.

Çatalca: Kent merkezine bir miktar uzak olsa da sakin bir hayat sürmek isteyenlerin öncelikli tercihi olan Çatalca, ev kiralarının da uygun olduğu yerlerden biridir.

Arnavutköy: Avrupa yakasında ikamet etmek isteyenler için ev kiralarının uygun olduğu ilçelerden biri Arnavutköy’dür. 

Esenler : Kira fiyatları diğer semtlere oranla Esenler'de daha düşük.

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