Yol verme kavgasında yanlışlıkla eşini vurdu! Tanıklar o anları anlattı

Ankara’da trafikte tartıştığı kişilere silahla ateş ederken yanlışlıkla eşini vuran bir kişi gözaltına alındı. Olaya tanık olan çevre esnaf ise vurulan kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini söyleyerek o anları anlattı.

YANLIŞLIKLA EŞİNİ VURDU



Yenimahalle ilçesi Cengiz Aytmatov Caddesi’nde iddialara göre, C.D. yol verme meselesi sebebiyle H.K. ve oğlu A.K. ile tartışmaya başladı. Çıkan arbedede C.D., yanındaki ruhsatlı silahla kavga ettiği kişilere ateş etmek istediği sırada eşi K.D. araya girerek engel olmaya çalıştı. Silahtan çıkan kurşunu K.D.’nin kalbine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan K.D. hayatını kaybederken, eşi C.D. ile tartıştığı H.K. ile A.K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

''KADIN ORADA VEFAT ETMİŞTİ''



Olayın tanıklarından esnaf Can Baytemur olay anı hakkında şu ifadelere yer verdi: