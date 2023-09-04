Yol verme kavgasında yanlışlıkla eşini vurdu! Tanıklar o anları anlattı

Ankara’da trafikte tartıştığı kişilere silahla ateş ederken yanlışlıkla eşini vuran bir kişi gözaltına alındı. Olaya tanık olan çevre esnaf ise vurulan kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini söyleyerek o anları anlattı.

Yol verme kavgasında yanlışlıkla eşini vurdu! Tanıklar o anları anlattı
Yol verme kavgasında yanlışlıkla eşini vurdu olay tanık esnaf o anları anlattı
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Ankara’da trafikte tartıştığı kişilere silahla ateş ederken yanlışlıkla eşini vuran bir kişi gözaltına alındı. Olaya tanık olan çevre esnaf ise vurulan kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini söyleyerek o anları anlattı.

Yol verme kavgasında yanlışlıkla eşini vurdu! Tanıklar o anları anlattı - Resim : 1

 

YANLIŞLIKLA EŞİNİ VURDU


Yenimahalle ilçesi Cengiz Aytmatov Caddesi’nde iddialara göre, C.D. yol verme meselesi sebebiyle H.K. ve oğlu A.K. ile tartışmaya başladı. Çıkan arbedede C.D., yanındaki ruhsatlı silahla kavga ettiği kişilere ateş etmek istediği sırada eşi K.D. araya girerek engel olmaya çalıştı. Silahtan çıkan kurşunu K.D.’nin kalbine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan K.D. hayatını kaybederken, eşi C.D. ile tartıştığı H.K. ile A.K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Yol verme kavgasında yanlışlıkla eşini vurdu! Tanıklar o anları anlattı - Resim : 2

''KADIN ORADA VEFAT ETMİŞTİ''


Olayın tanıklarından esnaf Can Baytemur olay anı hakkında şu ifadelere yer verdi:

- Önce kaza sesi geldi. Kaza sesinden sonra iki ya da üç el silah sesi duyuldu. Dışarı çıktığımızda hanımefendi o an refüjde canlıydı. O sıra da tartışmalar devam etti. Diğer kişi de kolundan vurulmuştu. Kadının yanına gittiler kaldırmaya çalıştılar. Kadın da o sırada yere yığılmıştı. Kaldırdıktan sonra en son yere bıraktılar. Ambulans geldiğinde kadın orada vefat etmişti. Daha sonrasında sağlık ekipleri kadını götürdü. Kadın vefat etmiş, araya girmeye çalışmış. Eşini tutarken silah patlamış. Kurşunun kalp tarafından girdiği söyleniyor. Yanlışlıkla eşini vurmuş. Kolundan vurulan ise tartıştığı kişiymiş. Kadın elini yere dayamıştı. O an hayattaydı. Ben bayılıyor veya sinir krizi geçiriyor zannettim. Kadını araca bindirmeye çalıştılar. Eşi de diğerleriyle tartışmaya devam etti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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