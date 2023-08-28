Tüfekle oynarken annesini vurdu! 7 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 7 yaşındaki çocuk evdeki tüfek ile oynarken annesini vurarak öldürdü.

Tüfekle oynarken annesini vurdu! 7 yaşındaki çocuk dehşet saçtı
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Edinilen bilgiye göre, olay Yusufeli ilçesine bağlı Köprügören köyünde gerçekleşti. 7 yaşındaki Ö.B. evindeki av tüfeğini kurcalarken bir anda eli tetiğe değince silah ateş açtı. Namludan çıkan mermi anne Hacer Büyükküleçi’ye isabet etti. Anne Hacer Büyükkülekçi başından isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Tüfekle oynarken annesini vurdu! 7 yaşındaki çocuk dehşet saçtı - Resim : 1

4 ÇOCUK ANNESİ KURTARILAMADI!

Olayın komşular tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi sonrasında köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı Hacer Büyükelçi Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hacer Büyükkülekçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Hacer Büyükkülekçi’nin cenazesi 29 Ağustos Salı günü Erzurum’un Aşkale ilçesinde defnedilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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