Türk mutfağının eşsiz tatlarından biri olan Süt Helvası, özellikle Bursa mutfağının gurur kaynaklarından biridir. Hafif dokusu ve lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan bu tatlı, özel günlerde veya sadece tatlı bir kaçamak yapmak istediğinizde harika bir seçenektir. İşte sizlere pratik bir süt helvası tarifi ve bu tarifin püf noktaları:

Orijinal Bursa Süt Helvası Yapılışı! Evdeki Malzemelerle Kolay Tatlı

Malzemeler:

100 gram tereyağı

1 su bardağı un

1 litre süt

1 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Süt Helvası Tarifi:

İlk olarak, süt helvasının muhallebisi için sütün yarısını uygun bir tencereye alın ve içine şekeri ekleyin.

Şekerler eriyene kadar karıştırarak ocakta ısıtın. Kaynamasına gerek yok, sadece şekerlerin güzelce erimesi yeterli olacaktır. Ardından tencereyi ocaktan alın.

Kalan sütü ve yumurta sarısını bu karışıma ekleyin ve iyice çırpın. Bu karışımı soğumaya bırakın.

Şimdi bir tavada tereyağını eritin ve unu ekleyin. Un, hafif pembeleşinceye kadar kavurun.

Kavrulmuş unu yavaşça süt karışımınıza ekleyin. Sürekli karıştırarak koyulaşıp kıvam alana kadar pişirin. Ardından vanilyayı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Hazırladığınız süt helvası karışımını küçük bir borcama dökün. Dilerseniz toprak kaseler de kullanabilirsiniz.

Fırının sadece üst kısmını (ızgara kısmını) çalıştırın ve 200 derecede süt helvasını yaklaşık 20 dakika kadar (üstü kızarana kadar) pişirin.

Üstelik düşük kalorili!

Süt Helvasının Üzerini Kızartma:

Süt helvasını kaselere veya fırın kabına döktükten sonra, isterseniz hemen fırına yerleştirebilirsiniz. Fırının sadece üst kısmını, yani ızgarayı çalıştırarak 15-20 dakika içerisinde süt helvasının üstünü güzelce kızartabilirsiniz.

Alternatif olarak, tatlıyı kabıyla birlikte fırın tepsisine yerleştirip, tepsiye su ekleyerek fırına sürmek de mümkündür. Bu yöntemle, tatlıyı fırınlayarak alt kısmının pişmemesini ve yalnızca üst kısmının kızarmasını sağlayabilirsiniz.

Süt Helvası Püf Noktaları:

Unun kokusunun çıkması için unu kavururken özen gösterin. Aşırı kavrulduğunda, unun kokusu baskın olabilir.

Süt helvası için kullanacağınız sütün sıcak olmamasına dikkat edin. Un sıcak süt ile temas ederse topaklanabilir, bu nedenle sütü mümkün olduğunca soğuk kullanmaya çalışın. Şekerle sütün bir kısmını eriterek ocaktan aldıktan sonra kalan sütü eklemeniz bu konuda işe yarayacaktır.

Tatlıyı fırınlayarak üzerini kızartırken, fırın tepsisine su dökerek süt helvasının alt kısmının ısımamasını sağlayabilirsiniz. Bu, tatlıyı mükemmel bir kıvamda tutacaktır.

Şeker miktarını 1 su bardağı ile de deneyebilirsiniz, ancak tatlıyı daha tatlı tercih edenler için 2 su bardağı şeker kullanmak da mümkün. Karar sizin!

Süt helvası, lezzetli ve hafif dokusuyla herkesin beğeneceği bir tatlı seçeneği. Denemek için harika bir tarif!