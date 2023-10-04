Yumuşacık, puf puf kabaran ve içinde beyaz peynir ile maydanozun enfes lezzetini buluşturan bir poğaça tarifiyle geldik! Hem yapımı kolay hem de sonuç mükemmel olduğu için birçok kişi tarafından denendi ve beğenildi. Kuru mayalı poğaça tarifleri bazen korkutucu gelebilir ve piştiğinde sert olma riskiyle karşı karşıya olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak endişelenmeyin, bu tarifi adım adım takip ederek istediğiniz gibi kabaran, yumuşacık poğaçalar yapabilirsiniz.

Yumuşacık Mayalı Poğaça Nasıl Yapılır?

Bu tarifin en güzel yanlarından biri, malzemeler arasında yumurta olmamasıdır. Yumurtasız poğaça tarifi arayanlar için ideal bir seçenek. Üzerine sadece yoğurt sürerek de harika sonuçlar elde edebilirsiniz.

Malzemeler listesindeki şeker miktarı fazla gibi görünebilir, ancak şeker hamurun güzelce kabarmasına yardımcı olur ve hamura hafif bir tatlılık katar. Eğer daha az tatlı bir poğaça isterseniz, 3 silme kaşık şeker kullanabilirsiniz.

Bu poğaça tarifi, hamurunun kıvamı açısından da esneklik sunar. Misafirleriniz için farklı şekillerde poğaçalar hazırlayabilir ve çeşitlilik yaratabilirsiniz.

Poğaçaları hazırladığınızda, fazlasını dondurucuda saklama seçeneğiniz de vardır. Pişirdikten sonra poğaçaları buzlukta saklayabilir ve servis etmeden önce ısıtılmış fırında tekrar tazeliklerini kazandırabilirsiniz.

Şimdi, yumuşacık poğaça tarifine bir göz atalım:

Malzemeler:

Hamur:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvıyağ

5 çorba kaşığı toz şeker (silme)

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kuru maya (instant maya) (10 g)

Aldığı kadar un

İçine:

200 gr beyaz peynir

½ demet maydanoz

Üzerine:

1 adet yumurta sarısı

Haşhaş, susam, çörek otu, vb.

Yapılışı:

İlk olarak, büyük bir kaba 3 su bardağı unu alın. Eğer instant maya kullanacaksanız, unla karıştırın.

Orta kısmını çukur gibi açın ve sütü, suyu, yağı, şekeri ve tuzu ekleyin. Ardından, elinizle karıştırmaya başlayın, kenardaki hamurları da alarak yumuşak bir hamur yoğurun.

Muhtemelen un miktarı az gelecektir, bu yüzden azar azar un ilave ederek yoğurmaya devam edin.

Hamur elinize hafif yapışmaya başladığında un ilave etmeyi bırakabilirsiniz.

Hamurun üstünü kapatın ve yarım saat boyunca ılık bir yerde mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde açın. İçine beyaz peynir ve maydanozu ekleyin, kenarlarını ortada toplayıp birleştirin ve ters çevirip yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Eğer hamur cıvık ise, ellerinizi yağlayarak hamura şekil verebilirsiniz.

Üzerine yumurta sarısı sürün ve haşhaş, susam, çörek otu gibi malzemelerle süsleyin.

180ºC önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Bu kolay ve lezzetli poğaça tarifi ile sevdiklerinize harika bir lezzet sunabilirsiniz. Afiyet olsun!