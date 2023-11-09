Turşu Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli? 3. Kuşak Tarihi Turşucudan Püf Noktalar

Kış aylarının vazgeçilmezi olan turşu hemen hemen her yemeğin yanına yakışıyor. Turşunun bu kadar lezzetli olmasının temel sebebi yapım aşamasındaki püf noktalar. Yapımının zor olduğu düşünülen turşunun aslında çok kolay olduğunu göreceksiniz. İşte yapım aşamasında saklanmasına kadar turşunun püf noktaları...

Turşunun Ağzını Sakın Açmayın

Sakın turşu oldu mu diye ağzını açıp bakmayın. Çünkü her turşunun olgunlaşma süresi farklıdır. Eğer bu süreleri öğrenirseniz turşunun ağzını açmanıza gerek kalmayacaktır. Örneğin; Güreler, Lahanaysa 3 hafta, salatalıksa 4 hafta, biberse 2 ay bekleyin. Bir diğer önemli nokta ise turşuları türlü olarak kurmayın. Az önce bahsettiğimiz olgunlaşma süresi burada devreye girer ve bazıları olgunlaşırken bazıları olgunlaşmaz. Limon, sirke, dere otu koymak fermantasyonu hızlandırıyor ve turşu eriyor.

Tercihiniz Cam Kavanozdan Yana Olmalı

Plastik kapların yapımında kullanılan kanserojen maddeler içeren malzemeler kullanıldığından cam kavanozları tercih etmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Turşunun Üzeri Beyazladığında Şunları Yapın

Turşulama sırasında üzerlerinde beyaz tabaka oluşmuş ise onu hemen almanız gerekmektedir. Bu beyaz tabakanın alınmadığı durumda turşunuz çürümeye ve bozulmaya başlar. Eğer uygun oranda tuz eklenmediyse ve/veya uygun sıcaklıkta bekletilmediyse beyaz tabaka görülme olasılığı daha yüksektir.

Turşunun Bozulduğunu Nasıl Anlarız?

1. Renk Değişikliği: Turşu normalde parlak ve canlı renklere sahiptir. Eğer turşunun rengi solmuşsa veya rengi normalin dışındaysa, bu bozulma belirtisi olabilir.

2. Koku: Turşu normalde ferahlatıcı bir sirke kokusuna sahiptir. Ancak bozulmuş turşunun kokusu kötü, ekşi veya küflü olabilir.

3. Dokuda Değişiklik: Turşunun dokusu normalde sert ve diri olmalıdır. Eğer turşu yumuşaklaşmışsa veya içindeki sebzeler çürümüşse, bozulduğunu gösterir.

4. Kapak Durumu: Turşunun kapakları şişmiş veya bombeleşmişse, içinde oluşan gazlar turşunun bozulduğunu gösterebilir.

5. Küf veya Maya: Turşu yüzeyinde küf veya maya oluşumu varsa, bu turşunun bozulduğunu gösteren belirtilerdir.

6. Tat: Bozulmuş turşu genellikle ekşi ve tatsız olabilir. Normalde ekşi ve ferah bir tada sahip olan turşu, bozulduğunda bu özelliğini kaybedebilir.