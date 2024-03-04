AK Parti'nin Bursa adayı Alinur Aktaş projelerini anlattı
Yerel seçime sayılı günler kala belediye başkan adayları vaatlerini anlatmaya devam ediyor. AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da gerçekleştirilecek projeleri anlattı. Ali Nur Aktaş, gençlere 5 bin liralık genç kart sözü verdi.
Yerel seçimlere 26 gün kaldı, adayların seçim çalışmaları hızlandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nin yeni dönemde adayı Alinur Aktaş, yapmayı planladığı vizyon projelerini tanıttı.
Ulaşım araç filosunun genişletileceğini duyuran Ali Nur Aktaş, yeni otobüslerinin alınacağını aktardı.
Gençlere, kültür-sanat etkinliklerinde kullanmak için 5 bin liralık "genç kart" verileceğini duyurdu.
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