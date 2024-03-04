AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu projelerini anlattı

Yerel seçimlere 26 gün kala adayların seçim çalışmaları da hız kazandı. AK Parti'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, kent için hedeflediği çalışmaları anlattı. Saraçoğlu, "Yapacağımız projeler 7’den 70’e herkesin hayatını kolaylaştıracak" diye konuştu.

Editör: Yasin Kerim Aşan

Yerel seçim yaklaşıyor, adayların saha çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu “Kütahya için Doğru Projeler” adlı tanıtım toplantısında konuştu. Kütahya için hedeflediği çalışmaları duyurdu.

"7’den 70’e herkesin hayatını kolaylaştıracak" projelerin olacağını söyleyen Kamil Saraçoğlu, Türkiye'nin deprem gerçeğine karşı Kütahya'da alınacak önlemleri sıraladı.

Saraçoğlu, "Meydan Kütahya" projesi ile de kentteki ulaşım krizine çözüm üretileceğini söyledi.

Kamil Saraçoğlu, çini sanatının şehri olan Kütahya'da Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirileceğini aktardı.

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