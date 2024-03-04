Gaziantep'te kaçakçılara göz açtırılmıyor! 254 şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor. Son bir ayda yapılan operasyonlarda bir çok kaçak ürün ele geçirildi. Polis ekipleri, kaçakçılık yaptığından şüphelenilen 254 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda ele geçirilen kaçakçılık malzemeleri şu şekilde:

227 bin 200 adet makaron

32 bin 578 adet gümrük kaçağı sigara

Bin 932 adet gümrük kaçağı emtia

742 litre sahte/kaçak alkol

462 adet gümrük kaçağı cep telefonu

290 adet elektronik sigara

142 adet ruhsatsız tabanca

9 adet tüfek

151 adet şarjör

4 bin 558 adet fişek