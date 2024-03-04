Gaziantep'te kaçakçılara göz açtırılmıyor! 254 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadele polis ekiplerinin tüm gücüyle sürüyor. Son bir ayda yapılan operasyonlarda 254 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor. Son bir ayda yapılan operasyonlarda bir çok kaçak ürün ele geçirildi. Polis ekipleri, kaçakçılık yaptığından şüphelenilen 254 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda ele geçirilen kaçakçılık malzemeleri şu şekilde:
- 227 bin 200 adet makaron
- 32 bin 578 adet gümrük kaçağı sigara
- Bin 932 adet gümrük kaçağı emtia
- 742 litre sahte/kaçak alkol
- 462 adet gümrük kaçağı cep telefonu
- 290 adet elektronik sigara
- 142 adet ruhsatsız tabanca
- 9 adet tüfek
- 151 adet şarjör
- 4 bin 558 adet fişek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Gaziantep # Gaziantep # kaçakçılık