İstanbul Ataşehir'de akaryakıt tankeri yandı! 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankeri patladı. Korkunç olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

İstanbul Ataşehir'de akaryakıt tankeri yandı! 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Ataşehir'de akaryakıt tankeri yandı! İkisi ağır 4 kişi yaralandı
Editör: Uğur Çam
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İstanbul Ataşehir'de akaryakıt tankeri patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İstanbul Ataşehir’de, akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki dinlenme tesisinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerinde, 4 kişilik ekibin yaptığı tamir ve kesim işlemleri sırasında patlama oldu. Patlama sonrası yangın da çıktı.

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tamir ekibinde yer alan bir kişinin cansız bedeni, sağlık ekiplerince tankerin 3 metre ilerisinde bulundu.

Yaralanan 3 kişi ise, çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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