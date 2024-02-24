Akşener partisinin seçim beyannamesini açıkladı! "Orta oyununa fırsat vermeyeceğiz"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin seçim beyannamesini ilan etti. Genel seçimlerde sunulan vaatler yerel seçim beyannamesinde de yer aldı.

Editör: Uğur Çam
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Akşener’in konuşmasının gündemindeyse yine hükümete ve ana muhalefete eleştirileri vardı. Akşener “İktidar ve ana muhalefetin ortak yapımı orta oyununa fırsat vermeyeceğiz” dedi.

AKŞENER PARTİSİNİN SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI

İyi Parti Yerel Seçim beyannamesi ilan edildi. Genel Başkan Meral Akşener'in seçim dönemi dile getirdiği vaatler Yerel Seçim Beyannamesi'nde de yer aldı. Ankara’da düzenlenen toplantıda İyi Parti Belediye Başkan adayları da tanıtıldı. Öte yandan Akşener'in gündeminde hükümet ve ana muhalefet vardı.

"Bu milletsiz siyaset düzleminde; İktidarla ana muhalefet, aynı sofrada oturmuş milletin hakkını, memleketin istikbalini, Türkiye’nin yıllarını afiyetle yemenin peşindeler.

Akşener, iktidar ve ana muhalefetin orta oyunu oynadığını söyledi, iki tarafı da eleştirdi.

"Türk siyasetinin; Saray yapımı, bir pembe dizi olmasına da; Ana muhalefet yapımı, bir korku filmi olmasına da; İktidarla ana muhalefetin, ortak yapımı; uzadıkça uzayan, bir orta oyunu olmasına da; müsaade etmeyeceğiz!

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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