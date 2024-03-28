Bursa'da iki asırlık ipek fabrikası kültür sanata hizmet verecek
Osmanlı Dönemi’nin Bursa’daki ilk endüstriyel yapılarından olan 2 asırlık ipek fabrikası, Osmangazi Belediyesi tarafından ayağa kaldırılıyor. Fabrika artık kültür sanat alanında hizmet verecek.
Osmangazi Belediyesi, tarih başkenti Bursa’yı açık hava müzesine dönüştürmeye devam ediyor. 19. yüzyılda inşa edilen Romangal İpek Fabrikası kent siluetine kazandırılacak.
Bir dönem Avrupa Saraylarını süsleyen dünyaca ünlü Bursa İpeği’nin işlendiği tarihi fabrika, restorasyonun ardından kentin kültür ve sanat hayatına değer katacak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi ipek fabrikasının birçok alanda hizmete açılacağını söyledi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi