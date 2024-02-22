CHP Gebze'de TİP ile anlaştı! Özgür Özel açıkladı

Dem Parti ile bazı il ve ilçelerde yerel seçim işbirliği yapan CHP’den, Türkiye İşçi Partisi ile de işbirliği yaptık açıklaması geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında Türkiye İşçi Partisi ile de işbirliğinde anlaştıklarını söyledi.

Özel, TİP ile yapılan çalışmanın ardından Gebze'de TİP'in adayı Erkan Baş'ı destekleyeceklerini açıkladı.

"Bizi kaybettirme riski olan yerlerde aday göstermediler. Biz de Gebze'de Erkan Baş'ı destekliyoruz."

Diğer yandan Özel, yerel seçimlerde CHP'nin iş birliği önerisini kabul etmeyen İyi Partiye bir önceki seçimi hatırlattı.

"Geçen seçim Ahmet Akın adaydı ve kazanmaya gidiyordu. İYİ Parti Balıkesir’i istedi. Ağlaya ağlaya Ahmet Akın’ı çektik."

Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Balıkesir üzerinden borç göndermesi yaptı….Gereğini yapacaktır dedi.