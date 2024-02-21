Özgür Özel de Tunceli'ye "Dersim" dedi

Cumhuriyet Devriminin Tunceli'sinde Dersim dedi... Ardından Kızmızı Beyaz tezahüratı yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Aday belirleme sürecine ilişkin konuşan Özel, adayları anket sonuçlarına göre belirlediklerini söyledi.

"Yola devam ettiğimiz arkadaşlarımız yapılan memnuniyet anketlerinde seçildiği günden ilerde partinin oyundan ilerde olan arkadaşlarımızdır. Göreve devam edemediklerimiz seçimi kaybedecekleri için değil yapılan anketlerde ilçede beldede talebin değişim yönünde bir frekans alınan halkın değişim istediği yerlerdir."

CHP Genel Başkanı, 1 Nisan'ın ardından ekonomik krizin derinleşeceğini belirtti. Çözüm önerisi ise sunmadı..

"1 Nisan'dan sonra hepinizi çok büyük bir tehlike bekliyor. Sıkı maliye politikası, yani acı reçete bekleniyor. Kime? KKM'den zengin olanlara gökdelen sahiplerine değil. Emekliye, Ayşe teyzeye. Zamlarla, enflasyonla, vatandaşın gelirine yapılması gereken zamlardan kısacak bir acı reçete geliyor."